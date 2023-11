Srebrny medal Makhinova w Szczecinie

Zawodnik sekcji gimnastycznej Legii, Vladimir Makhinov zdobył srebrny medal na Małej Olimpiadzie, która odbyła się w Szczecinie. Legionista uzyskał drugi wynik w finale ćwiczeń na grzybku i tym samym został nieoficjalnym wicemistrzem Polski w tej konkurencji w klasie młodzieżowej. Drugi zawodnik Legii, Iwo Bednarczyk nie uzyskał kwalifikacji do niedzielnych finałów. Był to ostatni start gimnastyków sportowych w tym roku.

