W dniu 16 listopada, w wieku 81 lat zmarł Andrzej Siodła - przed laty pięściarz naszego kLubu, który w 1963 roku zdobył złoty medal MP w wadze lekkośredniej i w tym samym roku startował na ME w Moskwie, gdzie uplasował się na miejscach 9-14, po przegranej w I rundzie z Łagutinem z ZSRR. Oprócz Legii, reprezentował także barwy Budowlanych Poznań, ŁTS-u Łabędy i Carbo Gliwice, w barwach których zdobył również srebrne i brązowe medale MP w wadze lekkośredniej. W latach 1961-67, Siodła dwunastokrotnie wystąpił w reprezentacji Polski (5 wygranych i 7 porażek).

