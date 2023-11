Jutro urodziny Żylety - ostatnie bilety w sprzedaży!

"Na mecz z Wartą Poznań przychodzimy w okolicznościowych koszulkach „Żyleta jest zawsze z Wami”. Tak tak, wiadomo że jest zimno. Jak jest zima to musi być zimno. Dlatego nawet jeśli macie kurtkę Pilipa Plajna z cekinami za 7 tysięcy, nawet jeśli macie super fajną kurtę pitbulla z wielkim, wściekłym amstafem na plecach-to też zakładacie na nią tę okolicznościową koszulkę. W zasadzie wtedy tym bardziej ją zakładacie. Niezależnie od trybuny, stażu kibicowskiego i wszystkiego innego-tego dnia oddajemy hołd Żylecie, również mając na sobie ten historyczny symbol" - apelują Nieznani Sprawcy . Bilety cały czas możecie kupować na bilety.legia.com .

W sobotę o godz. 20:00 Legia podejmie na własnym stadionie Wartę Poznań. Zapowiada się frekwencyjny rekord w tym sezonie, bowiem klub udostępnił do sprzedaży sektory gości i sektory buforowe. W systemie pozostało jeszcze ok. 1200 wejściówek - serdecznie zapraszamy na 50. urodziny Żylety. Na trybunach na pewno nie zabraknie atrakcji ultras!

