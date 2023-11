Futsal

W sobotę mecz futsalistów z Jagiellonią

Wtorek, 28 listopada 2023 r. 11:20 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższą sobotę futsaliści Legii Warszawa rozegrają ostatnie domowe spotkanie w 2023 roku. Legioniści 2 grudnia o 16:00 w hali przy ul. Gładkiej 18 podejmować będą drużynę Jagiellonii Białystok. Bilety na to spotkanie kupować można TUTAJ.



Po niedzielnej porażce w Bochni legioniści zajmują 7. miejsce w tabeli z 22 punktami na koncie. Jagiellonia jest dopiero 14. i punktowała tylko w trzech z trzynastu rozegranych spotkań (dwie wygrane i 1 remis). Zdecydowanym faworytem meczu będą zatem legioniści - zachęcamy do gorącego wsparcia dla naszej drużyny!



Bilety dostępne są w cenie 15 zł (ulgowe, dla dzieci w wieku 3-12 lat i osób niepełnosprawnych) oraz 22 zł (normalne). Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im bezpłatne miejsce siedzące.



Termin meczu: sobota, 2 grudnia 2023 roku, g. 16:00

Adres hali: Warszawa, ul. Gładka 18 (OSiR Włochy)

Ceny biletów: 15 zł (ulgowe) i 22 zł (normalne)