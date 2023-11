Trzy medale legionistów w PP w Ciechocinku

W Ciechocinku odbyły się zawody Pucharu Polski do lat 15 i 17 w boksie. W zawodach wystartowało sześciowo pięściarzy Klubu Bokserskiego Legia. W kat. -75kg U-17 dwaj pięściarze Legii trafili na siebie w półfinale. Rafał Marcinek pokonał 2:1 Oleksija Slobodiana i w finale zmierzył się z Filipem Lisakiem z Wisły Kraków, którego pokonał jednogłośnie (3:0). W kat. -50 kg rywalizacji U-15, Wiktor Fokt zdobył brązowy medal, po przegranej w półfinale z Edgarem Barseghyanem z Zawiszy. Legionistom gratulujemy wyników, gratulacje także dla trenerów Przemysława Klimkowicza , Romana Shkarupy oraz Igora Gapona . Wyniki legionistów: U-15, kat. -52kg: Franciszka Wójcińska (Legia) - Julia Jaskrowska (Potężnie Ciechocinek) 0:3 U-15, kat. -57kg: Wiktor Jaworski - Filip Łysoń (Box Garda Marki) 0:3 U-15, kat. -50kg: Wiktor Fokt - Marek Pawłowski (UKS Kontra Elbląg) RSC 3r. Wiktor Fokt - Edgar Barseghyan (Zawisza Bydgoszcz) 0:3 U-17, kat. -75kg: Oleksij Slobodian - Wojciech Jurowski (Boom Boxing Kraków) AB 3r. Oleksij Slobodian - Szymon Koziński (Galicja Sędziszów Małopolski) 3:0 Oleksij Slobodian - Rafał Marcinek 1:2 U-17, kat. -75kg: Rafał Marcinek - Andrzej Tyszko (Boxing Zambrów) 3:0 Rafał Marcinek - Melen Swietoslaw (UKS Victoria Łódź) 3:0 Rafał Marcinek - Slobodian Oleksij 2:1 Finał: Rafał Marcinek - Filip Lisak (Wisła Kraków) 3:0 U-17, kat. -80kg: Kamil Wójcik - Szymon Wysocki (Walki Fighter Józefów) 1:2

