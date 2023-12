Koszykówka

Bilety na mecz ze Śląskiem Wrocław

Poniedziałek, 4 grudnia 2023 r. 14:09 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W niedzielę, 10 grudnia o 17:30, w hali na Bemowie rozegrane zostanie spotkanie koszykarzy Legii Warszawa ze Śląskiem Wrocław. Zachęcamy gorąco do zakupu wejściówek na ten mecz i wspierania naszej drużyny w walce o ligowe punkty.



Ceny biletów na mecz ze Śląskiem:

Kategoria Czarna: ulgowy - 20 zł/normalny - 30 zł

Kategoria Zielona: ulgowy - 30 zł /normalny - 40 zł

Kategoria Biała: ulgowy - 40 zł / normalny - 50 zł

Kategoria Czerwona: ulgowy - 50 zł / normalny - 60 zł

Bilet VIP: ulgowy - 149 zł / normalny - 229 zł



Ulgi przysługują: uczniom i studentom studiów dziennych do 26 lat oraz osobom, które w dniu zakupu biletu ukończyły 65 lat. Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im dodatkowe miejsce siedzące. Wszystkim osobom kupującym bilety ulgowe przypominamy, że ważne one są wyłącznie z dokumentem uprawniającym do zniżki. Należy go okazać podczas kontroli karnetów i biletów.



KUP BILET NA MECZ