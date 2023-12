17. kolejka Ekstraklasy. Legia odrabia straty

Zakończyła się 17. kolejka Ekstraklasy. Dwa mecze zostały odwołane ze względu na duże opady śniegu. W bardzo zimowych warunkach odbywało się spotkanie pomiędzy Koroną i Lechem, w którym lepsi okazali się goście. Bolesnej porażki na własnym stadionie doznał Widzew z Radomiakiem. W niedzielę ostra strzelanina miała miejsce w Krakowie, gdzie Cracovia zremisowała z Ruchem 4-4. Pewne trzy punkty w Lubinie zgarnęła Legia i tym samym odrobiła 2 punkty do liderującego Śląska, który zanotował remis z Rakowem.

Dragomir Okuka- Radović - 4 godziny temu, *.kompex.pl Spokojnie, zaatakujemy na wiosnę ???? odpowiedz

