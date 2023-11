Zbiórka zabawek dla dzieci, zbiórka dla zwierząt, zapisy na wyjazd

Przed sobotnim meczem Legii z Wartą Poznań prowadzona będzie zbiórka nowych zabawek dla dzieci z Centrum Zdrowia Dziecka. Bus, w którym zbierane będą zabawki (pluszaki, gry planszowe, puzzle, samochodziki, klocki, lalki, kolorowanki itp.), znajdować się będzie na wysokości sklepu Żyleta. Zbiórka dla schroniska Przypominamy, że równolegle, w innym busie przed naszym stadionem, od godziny 15:00 prowadzona będzie zbiórka dla zwierząt ze schroniska w Józefowie. Zbierane będą przede wszystkim karmy i koce. Zapisy na wyjazd do Lubina W SportsBarze Ł3 w godzinach 18:00 - 19:30, prowadzone będą zapisy na wyjazd do Lubina (mecz w niedzielę, 3 grudnia o 15:00). Cena biletu: 60 złotych. Vlepki od UZL W godzinach 18:00 - 19:30 w Źródełku i SportsBarze, a także na trybunie wschodniej i południowej, a w przerwie meczu również pod gniazdem, UZL sprzedawać będą nowe vlepki. Cena za arkusz: 10 złotych. Cały zysk będzie przeznaczony na nowe legijne graffiti.

