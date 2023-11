Wyniki legionistek na ME U-24

W Zielonej Górze odbyły się Mistrzostwa Europy do lat 24 w pięcioboju nowoczesnym, w których udział wzięły dwie zawodniczki Legii. Małgorzata Karbownik zajęła miejsce 13. z wynikiem 1282 pkt. Czternasta była Maja Biernacka (1253 pkt.). Karbownik uzyskała najlepszy wynik w szermierce (20 wygranych pojedynków), miała drugi rezultat w pływaniu (2:14.75 min.), ale zaliczyła dopiero ostatni wynik w biegu ze strzelaniem (13:57.90 min.), co sprawiło, że wyraźnie spadła w klasyfikacji końcowej. W rywalizacji drużyn kobiecych, Karbownik wraz z Ewą Pydyszewską i Adrianną Kapałą zdobyły srebrny medal. Lepsze okazały się Ukrainki.

