Dwa medale w indywidualnych mistrzostwach Dolnego Śląska

We Wrocławiu odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Dolnego Śląska w squasha. W zawodach dwa medale zdobyli zawodnicy Legii. Sofija Zrażewska triumfowała wśród kobiet, a Jakub Pytlowany zajął drugie miejsce wśród mężczyzn. Wyniki legionistów: Sofija Zrażewska - Anna Woronko w.o. Sofija Zrażewska - Aleksandra Surdziel 3-0 (11-2, 11-3, 11-4) Sofija Zrażewska - Weronika Zimecka 3-0 (11-5, 11-0, 11-2) Sofija Zrażewska - Magda Kamińska 3-0 (11-3, 11-9, 11-3) Finał: Sofija Zrażewska - Tola Otrząsek 3-2 (4-11, 6-11, 11-5, 11-8, 11-9) Jakub Pytlowany - Stefan Soszka 3-0 (11-3, 11-8, 11-8) Jakub Pytlowany - Franciszek Michniewicz 3-0 (11-6, 13-11, 11-4) Jakub Pytlowany - Karol Krysiak 3-2 (12-14, 11-9, 13-11, 10-12, 11-1) Jakub Pytlowany - Dariusz Filipowski 3-0 (11-5, 11-6, 11-8) Finał: Jakub Pytlowany - Piedro Schweertman 0-3 (4-11, 7-11, 10-12)

