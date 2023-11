Wypożyczeni: Bramka i asysta Knery

Wtorek, 28 listopada 2023 r. 07:29 Fumen, źródło: Polsat Sport

Trzech wypożyczonych zawodników rozegrało pełne spotkania. Maciej Kikolski przeżył huśtawkę nastrojów. Najpierw sprokurował rzut karny, a później ponownie został pokonany z jedenastu metrów, ale ostatecznie jego zespół wygrał 3-2. Kacper Knera zakończył udanie rundę w Elanie Torun notując asystę i zdobywając bramkę w potyczce z Błękitnymi Stargard.



Kiepskie informacje napłynęły do nas z Niepołomic. Jordan Majchrzak przeszedł zabieg po złamaniu obojczyka w meczu reprezentacji Polski do lat 21. W efekcie nie będzie do dyspozycji trenera Puszczy przez ok. 7 tygodni.



Wypożyczeni legioniści

Bartłomiej Ciepiela (Resovia Rzeszów) - 90 minut w przegranym 2-3 meczu z Motorem Lublin

Maciej Kikolski (GKS Tychy) - 90 minut w wygranym 3-2 meczu z Termaliką Nieciecza

Jakub Kisiel (Podbeskidzie Bielsko-Biała) - nie grał w przegranym 0-3 meczu z Chrobrym Głogów

Kacper Knera (Elana Toruń) - 90 minut w zremisowanym 3-3 meczu z Błękitnymi Stargard. Strzelec bramki na 2-0 w 32. minucie spotkania. Do tego zaliczył asystę przy trafieniu Macieja Rożnowskiego.

Marcel Krajewski (Znicz Pruszków) - od 63. minuty w wygranym 1-0 meczu z Wisłą Płock

Oskar Lachowicz (Spezia Primavera) - do 73. minuty w wygranym 2-0 meczu z Cosenzą Primavera

Jordan Majchrzak (Puszcza Niepołomice) - nie grał w wygranym 2-1 meczu z Górnikiem Zabrze

Jakub Murawski (Wieczysta Kraków) - nie grał w wygranym 5-0 meczu Karpatami Krosno

Jakub Okusami (Pogoń Siedlce) - nie grał w przegranym 1-2 meczu ze Stalą Stalowa Wola

Maddox Sobociński (GKS Wikielec) - mecz Mławianką Mława został przełożony na 6 marca 2024r. z powodu złego stanu murawy



Skrót meczu GKS Tychy - Termalica Nieciecza