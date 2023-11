Młodzież: mecze wekendowe

Sobota, 25 listopada 2023 r. 17:37 Redkacja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi po serii 4 zwycięstw odnieśli wyjazdową porażkę 2-6 z Wartą Poznań. w CLJ U17 Legia wygrała 4-1 z KKP Koroną Kielce. Zespół U16 przy wsparciu młodszych kolegów wygrał 4-3 z Widzewem Łódź. W meczu drużyn U14 legioniści wygrali z kolei z Widzewem 6-0. Legia U11 po pierwszym dniu Legia Cup znajduje się na niezłej 4. lokacie, z 1 meczem mniej rozegranym niż większość durżyn z czołówki.



CLJ U19: Warta Poznań 6:2(1:0) Legia U19

Gole dla Legii:

1-0 20 min.

2-0 46 min.

3-0 50 min.

3-1 64 min. Jakub Kowalski (as. Jakub Żewłakow)

3-2 68 min. Przemysław Mizera (dobitka strzału Jakuba Żewłakowa)

4-2 74 min.

5-2 85 min.

6-2 90 min. (rzut karny)



Legia: Wojciech Banasik – Franciszek Saganowski (46' Oliwier Olewiński), Bartosz Dembek, Rafał Boczoń (Kpt), Maciej Bochniak (46' Viktor Karolak) – Maciej Saletra, Oskar Melich (58' Pascal Mozie [08]), Jakub Żewłakow – Igor Skrobała (60' Mateusz Szczepaniak [07]), Stanisław Gieroba [07](58' Przemysław Mizera), Jakub Kowalski

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Arkadiusz Adach



CLJ U17(2007 i mł.): Legia Warszawa 4:1(2:0) KKP Korona Kielce 07

1-0 16 min. Jan Gawarecki b.a.

2-0 45 min. Igor Busz b.a.

3-0 55 min. Jan Leszczyński b.a.

4-0 62 min. Mateusz Lauryn (as. Dawid Foks)

4-1 67 min. Aleksander Mazurek



Legia: Antoni Błocki [08] - Dawid Korzeniowski [08], Mateusz Lauryn [08] (80' Maksymilian Dołowy), Szymon Chojecki (Kpt), Radosław Czerwiec (55' Konrad Kraska) - Jan Leszczyński, Dawid Foks (80' Piotr Bartnicki [09]), Igor Busz - Jan Gawarecki [08[(67' Juliusz Rafalski [08]), Dawid Nos, Eryk Mikanovich. Rezerwa: Konrad Kassyanowicz (br)

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Sparing U16 (2008 i mł.): Legia Warszawa 4-3 (3-2) Widzew Łódź 08

Gole:

1-0 4 min. Aleksander Wyganowski (as. Kacper Borowiec)

2-0 16 min. Oskar Maj

3-0 28 min. Aleksander Wyganowski

3-1 31 min.

3-2 42 min.

3-3 80 min.

4-3 90 min. Ksawery Jeżewski b.a.



Legia: Jan Bienduga - Jakub Oremczuk (46' Igor Owczarczyk [09], Bartosz Korżyński [09(46' Antoni Sobolewski)], Maksymilian Dołowy, Jan Musiałek - Aleksander Wyganowski (46' Marcel Kiełbasiński), Szymon Piasta [09](46' Jakub Sito), Kacper Borowiec (46' Vu Hoang Nguyen) - Juliusz Rafalski, Oskar Maj [09](46' Ksawery Jeżewski), Fabian Mazur [09]



Sparing U14 (2010 i mł.): Legia 6-0(1-0) Widzew Łódź 10

Gole:

1-0 45 min. Dawid Rodak (as. Aleksander Badowski)

2-0 50 min. Bartosz Przybyłko (as. Xavier Dąbkowski)

3-0 77 min. Aleksander Badowski (as. Antoni Błoński)

4-0 82 min. bramka samobójcza

5-0 85 min. Antoni Błoński (as. Franciszek Stępniewski)

6-0 87 min. Tymon Płoszka b.a.



Legia: Błażej Ślazyk - Jan Szybicki, Marek Suchodół, Marcel Laszczyk, Igor Lechecki - Xavier Dąbkowski, Dawid Rodak, Tymon Płoszka, Aleksander Badowski, Bartosz Przybyłko, Igor Brzeziński oraz: Kacper Jaczewski, Michajło Posternak, Franciszek Stępniewski, Olivier Pruszyński, Tymoteusz Leśniak, Antoni Błoński

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Roland Kowalczyk ([rzybywał dziś na stażu szkoleniowym w Leverkusem)



Legia Cup - dzień 1 (rocznik 2013 i mł.)



Mecze Legii: Team Europe, Red Bull Salzburg, RSC Anderlecht, Aston Villa, kadra Mazowieckiego ZPN, Sparta Praga



Legia: Jakub Tkaczyk - Antoni Adamkiewicz, Bartosz Kowalczyk, Maks Pająk, Konstanty Leonkiewicz, Piotr Nowotka, Adam Rymszo, Oliwier Siuda, Szymon Chodkowski, Leon Gańko, Konstantin Yushkavets [2014]

Trener: Łukasz Listwan, II trener: Sebastian Kowalski