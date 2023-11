Josue: Nie jest łatwo wspierać drużynę, która przegrywa u siebie

- To nie jest dobry wynik, bo naszym celem było zwycięstwo. Wiemy, że ten punkt to za mało. Trudno jest odwrócić wynik meczu, gdy przegrywa się 0-2 przeciwko takiemu zespołowi jak Warta Poznań. Szkoda, że nie wykorzystaliśmy swoich szans, które sobie stworzyliśmy. Wiemy, że musieliśmy ten mecz wygrać. Nie możemy już jednak o nim myśleć, przed nami kolejne mecze i na nich się skupiamy - powiedział po spotkaniu z Wartą Poznań Josue.



- Powrót z 0-2 na 2-2 to za mało dla takiego klubu jak Legia Warszawa. Musimy wygrać każde kolejne spotkanie do przerwy zimowej.



- Kibice nie przestawali nas wspierać, gdy przegrywaliśmy. Starali się nam pomóc, byli wspaniali, bardzo to doceniam. Chcę im złożyć urodzinowe życzenia i podziękować za to, co robią. Nie jest łatwo tak wspierać drużynę, która przegrywa u siebie 0-2.