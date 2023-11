Jurgen Celhaka pojawił się na murawie w 84. minucie spotkania z Wartą Poznań, a trzy minuty później został ukarany żółtą kartą za przerwanie kontrataku. Dla pomocnika było to już czwarte takie napomnienie w tym sezonie. To oznacza, że nie będzie mógł zagrać w następnym spotkaniu, 3 grudnia w Lubinie z Zagłębiem.

Legia to my - 55 minut temu, *.autocom.pl Niech weźmie ze sobą Tobiasza!!! odpowiedz

fan1956 - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Ale kuźwa strata, geniusz piłkarski nam wypadł!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1111 odpowiedz

(L)opez - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl I bardzo dobrze odpowiedz

Donald Tusk - 1 godzinę temu, *.autocom.pl I Bogu dziękować, że jednego debila którego nie wiedzieć czemu Kosta wprowadza dosyć często,mniej odpowiedz

Marian - 1 godzinę temu, *.13.85 Czy to ważne bez kogo a z kim? odpowiedz

