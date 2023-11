Kramer poza kadrą z powodów dyscyplinarnych

Sobota, 25 listopada 2023 r. 23:40 Woytek i Fumen, źródło: Legionisci.com

W kadrze na mecz z Wartą Poznań zabrakło Blaza Kramera. Okazuje się, że powodem nieobecności Słoweńca była jego niesubordynacja. W trakcie przerwy na mecze reprezentacji odmówił występu w meczu trzecioligowych rezerw, a wielu innych zawodników w nim wystąpiło. W związku z tym trener Kosta Runjaić podjął decyzję o odsunięciu go na spotkanie z poznaniakami.









- Blaza Kramera nie było w kadrze z powodów dyscyplinarnych. Była to konsekwencja jego zachowania - nie chciał wystąpić w meczu rezerw. Żaden z zawodnik nie jest większy niż zespół, niezależnie czy to Kramer, czy Josue. Zależy nam na tym, by Blaz grał jak najwięcej minut, bo przez ostatni rok nie miał ich rozegranych zbyt wiele. Za swoje zachowanie zapłacił cenę, zaakceptował karę odsunięcia od jednego meczu. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość - wyjaśnił niemiecki szkoleniowiec.