Koszykówka

Legia Warszawa 83-81 GTK Gliwice

Piątek, 1 grudnia 2023 r. 19:28 Woytek, źródło: Legionisci.com

W meczu 11. kolejki PLK Legia Warszawa wygrała z GTK Gliwice 83-81. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają w Stambule, 6 grudnia z zespołem Bahcesehir Koleji SK w ramach FIBA Europe Cup. W lidze natomiast 10 grudnia podejmą Śląsk Wrocław.