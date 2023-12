Futsal

Legia Warszawa 6-1 Jagiellonia Białystok

Sobota, 2 grudnia 2023 r. 17:33 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu 14. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa wygrała z Jagiellonią Białystok 6-1. Do przerwy było 1-1. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 9 grudnia, na wyjeździe z Rekordem Bielsko-Biała.



Fotoreportaż z meczu - 41 zdjęć Joanny Bydler



W 2. minucie padła bramka dla zespołu gości. Po podaniu z lewej strony, z dystansu na bramkę uderzył Mateusz Łabieniec. W odpowiedzi dwukrotnie próbował Mykyta Storożuk, ale nie zdołał pokonać golkipera. W 11. minucie świetnie z dużej odległości uderzył Rui Pinto. W 16. minucie tuż przy słupku strzelił Tomasz Warszawski, ale jego intencje wyczuł bramkarz Jagiellonii. Chwilę później Kamil Ulman zagrał ręką poza polem karnym, za co ukarany został czerwoną kartką. W 17. minucie Storożuk dograł do Michała Klausa, a ten wyrównał na 1-1.









Początek drugiej połowy nie przyniósł zmiany obrazu gry. W 28. minucie nad bramką uderzył Mariusz Milewski. Chwilę później na 2-1 mógł strzelić Davidson Silva, ale bramkarz wyszedł z tego pojedynku zwycięsko. Legioniści ruszyli do ataków, raz po raz niepokojąc Kamila Dobreńkę. W 32. minucie padł gol dla stołecznego zespołu. Bardzo dobre podanie zanotował Storożuk, a Rui Pinto nie miał innego wyjścia, jak skierować piłkę do bramki. W 37. minucie Rui Pinto dobił piłkę, która wcześniej uderzyła w poprzeczkę, by dosłownie po chwili strzelić na 4-1. Jagiellonia grała już wówczas bez bramkarza. Na minutę przed końcem wynik podwyższył Krzysztof Flis, który zanotował pierwsze trafienie w Ekstraklasie. Chwilę później powtórzył swój wyczyn. Legia wygrała 6-1.



Legia Warszawa 6-1 (1-1) Jagiellonia Białystok

0-1 - 01:45 Mateusz Łabieniec

1-1 - 16:15 Michał Klaus

2-1 - 31:05 Rui Pinto

3-1 - 36:50 Rui Pinto

4-1 - 37:27 Rui Pinto

5-1 - 39:05 Krzysztof Flis

6-1 - 39:40 Krzysztof Flis



Legia: 16. Tomasz Warszawski, 81. Mariusz Milewski, 19. Adam Grzyb, 9. Michał Klaus, 50. Mykyta Storożuk

rezerwa: 13. Ignacio Casillas, 18. Michał Sobków, 10. Rui Pinto, 11. Sergio Monteiro, 32. Krzysztof Flis, 97. Davidson Silva



Jagiellonia: 84. Kamil Ulman, 11. Piotr Skiepko, 7. Mateusz Łabieniec, 14. Grzegorz Makal, 3. Wojciech Nasuto

rezerwa: 12. Kamil Dobreńko, 9. Kamil Sakowicz, 69. Mateusz Prolejko, 19. Eryk Kajewski, 15. Grzegorz Haraburda, 33. Jakub Kozłowski



czerwona kartka: Ulman