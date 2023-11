Zwycięstwo AZ ze Zrinjskim

W meczu 5. kolejki Ligi Konferencji Europy grupy E AZ Alkmaar pokonał na własnym stadionie Zrinjskim Mostar 1-0. Gospodarze od początku naciskali swojego rywala i byli stroną dominującą, ale gościom, dzięki kilku ofiarnym interwencjom, udało się do przerwy utrzymać bezbramkowy remis. W drugiej części jednak gracze Zrinjskiego podarowali prezent w postaci rzutu karnego, który pewnie wykorzystał Vangelis Pavlidis i utrzymał szansę AZ na awans z grupy. Tym samym Aston Villa ma już zapewniony awans z grupy.

bolek - 1 godzinę temu, *.0.98 AV-LEGIA REMIS AZ ODPADA OSTATNI MECZ O PIETRUSZKE LEGIA GRA DALEJ odpowiedz

Ljak Legia - 2 godziny temu, *.play-internet.pl wymęczyli po karnym. wielka szkoda. ale przynajmniej ostatni mecz na Ł3 będzie o awans odpowiedz

bolek - 1 godzinę temu, *.0.98 @Ljak Legia: OSTATNI MECZ NA L3 BEDZIE O NIC LEGIA JUZ AWANSUJE DZISIAJ odpowiedz

