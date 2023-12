Trwa 1/8 finału Pucharu Polski. Legia za burtą

Komentarze (11)

SF - 7 godzin temu, *.orange.pl Na dzien dziesiejszy rywalem po ewentualnym awansie moze byc tylko Widzew z tych zespolow ktore awansowaly natomiast z jutrzejszego dnia zwyciezcy meczu : Carina /Piast lub Wisla /Stal. odpowiedz

exsa - 10 godzin temu, *.orange.pl LEGIO jedziemy i przywozimy awans - powodzenia !!!! odpowiedz

Kibic L - 16 godzin temu, *.play-internet.pl Oby sklw na ostatni wyjazd do Krakowa ogarnęło pociąg. Szkoda, że nie było pociągu do Tych czy Kielc. Tak to bym pojechał, a tak nikt nigdy nie miejsca w aucie, ehh... odpowiedz

TK - 9 godzin temu, *.centertel.pl @Kibic L: masz kat. B ? odpowiedz

kzl - 05.12.2023 / 18:34, *.hapay.pl Panowie, gdzie obejrzec meczyk na necie zeby nie placic 40 ziko za dostep do polsat box tylko na jeden mecz? odpowiedz

Kmwtw - 05.12.2023 / 22:38, *.125.113 @kzl: meczyki.pl odpowiedz

Krzysiek - 05.12.2023 / 14:56, *.41.34 Kiedy zapisy na wyjazd do Łodzi odpowiedz

ziz - 05.12.2023 / 23:18, *.autocom.pl @Krzysiek: juz byly odpowiedz

Krzysiek - 5 godzin temu, *.vectranet.pl @ziz: w pon. na dziś tylko zapisywali odpowiedz

Typer - 05.12.2023 / 11:14, *.vectranet.pl Awanse - 1. Pogoń 2. Jagiellonia 3. Stal 4.Raków 5. Legia 6. Piast 7. Wisła 8. Lech a w następnej rundzie losujemy Piasta. Pewne info! odpowiedz

Krzysiek - 05.12.2023 / 09:51, *.7.226 Ciekawe jak wygląda boisku w Kielcach po ostatnim meczu. odpowiedz

