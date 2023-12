Wyniki 1/8 finału Pucharu Polski

Zakończyły się mecze 1/8 finału Pucharu Polski. We wtorek awans do kolejnej rundy zapewniły sobie Pogoń Szczecin i Jagiellonia Białystok. W środę dołączył do nich Widzew Łódź, Raków Częstochowa, a także Korona Kielce, która pokonała Legię. W czwartek wygrywali fawotyci - Piast z małymi kłopotami wyeliminował Carinę Gubin, Wisła odprawiła z kwitkiem Stal Rzeszów, a Lech wygrał w Gdyni. W piątek losowanie kolejnej rundy, która odbędzie się w marcu. 1/8 finału PP: Pogoń Szczecin 2-1 pd. Górnik Zabrze Jagiellonia Białystok 2-0 Warta Poznań Stal Mielec 1-2 Widzew Łódź Raków Częstochowa 1-0 Cracovia Korona Kielce 2-1 pd. Legia Warszawa Carina Gubin 2-5 Piast Gliwice Wisła Kraków 4-1 Stal Rzeszów Arka Gdynia 0-1 Lech Poznań Puchar Polski 2023/24

SF - 1 godzinę temu, *.orange.pl O ktorej losowanie mimo ze LEGII juz nie dotyczy !! odpowiedz

Arek - 14 godzin temu, *.tpnet.pl Cytując klasyka:



- "no to pograne". odpowiedz

antek - 19 godzin temu, *.. bo Polacy cudze chwalicie swego nie znacie po co Antek niech Portugalczyk z plazy biega odpowiedz

Wolfik - 22 godziny temu, *.mm.pl Oglądałem niedawno zakończony mecz Cariny Gubin z Gliwicami. Młode chłopaki w większości wstający o 5-ej rano i pracujący w zakładach meblowych jako robotnicy na produkcji REMISOWALI z wielkimi gwiazdami ekstraklasy dopóki starczało sił.



Zastanawia mnie jedno. Czy prezesi "ekstraklasowych" klubów to widzą.....Przecież po takim meczu aż prosi się, by kilku tych chłopaków sciągnąć do klubu wzamian za ten szrot który biega po podgrzewanych boiskach za dużą kasę. Za 2-3 sezony taki Piast spokojnie biłby sie o mistrza a na dodatek miałby spory potencjał sprzedazowy.... odpowiedz

marcin - 22 godziny temu, *.orange.pl Dlaczego Raków Częstochowa grał swój mecz u siebie, a Legia na wyjeździe? odpowiedz

Peter - 20 godzin temu, *.vectranet.pl @marcin: Losowanie. odpowiedz

MIODUSKI KONFABULANT - 07.12.2023 / 08:13, *.telefonica.de Jeszcze wyjaśnieni przez az alkmaar będziecie i można się pakować. Runjaic WON Zieliński to nie manager odpowiedz

grzesiek - 07.12.2023 / 07:55, *.centertel.pl skoro odpadamy z pucharu polski to moze pogramy troche dluzej w lidze konferencji jak lech. Oby. odpowiedz

SF - 06.12.2023 / 18:50, *.orange.pl Na dzien dziesiejszy rywalem po ewentualnym awansie moze byc tylko Widzew z tych zespolow ktore awansowaly natomiast z jutrzejszego dnia zwyciezcy meczu : Carina /Piast lub Wisla /Stal. odpowiedz

exsa - 06.12.2023 / 15:35, *.orange.pl LEGIO jedziemy i przywozimy awans - powodzenia !!!! odpowiedz

Kibic L - 06.12.2023 / 09:38, *.play-internet.pl Oby sklw na ostatni wyjazd do Krakowa ogarnęło pociąg. Szkoda, że nie było pociągu do Tych czy Kielc. Tak to bym pojechał, a tak nikt nigdy nie miejsca w aucie, ehh... odpowiedz

TK - 06.12.2023 / 16:48, *.centertel.pl @Kibic L: masz kat. B ? odpowiedz

kzl - 05.12.2023 / 18:34, *.hapay.pl Panowie, gdzie obejrzec meczyk na necie zeby nie placic 40 ziko za dostep do polsat box tylko na jeden mecz? odpowiedz

Kmwtw - 05.12.2023 / 22:38, *.125.113 @kzl: meczyki.pl odpowiedz

Krzysiek - 05.12.2023 / 14:56, *.41.34 Kiedy zapisy na wyjazd do Łodzi odpowiedz

ziz - 05.12.2023 / 23:18, *.autocom.pl @Krzysiek: juz byly odpowiedz

Krzysiek - 06.12.2023 / 20:25, *.vectranet.pl @ziz: w pon. na dziś tylko zapisywali odpowiedz

Typer - 05.12.2023 / 11:14, *.vectranet.pl Awanse - 1. Pogoń 2. Jagiellonia 3. Stal 4.Raków 5. Legia 6. Piast 7. Wisła 8. Lech a w następnej rundzie losujemy Piasta. Pewne info! odpowiedz

XYZ - 07.12.2023 / 10:41, *.centertel.pl @Typer: Pewne info. Jeśli ktoś Cię posłuchał i tak obstawił to współczuję. A Ty się zamiast typowania zajmij np. prostowaniem bananów. odpowiedz

Krzysiek - 05.12.2023 / 09:51, *.7.226 Ciekawe jak wygląda boisku w Kielcach po ostatnim meczu. odpowiedz

