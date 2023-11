Debiut odnowionej flagi Żyleta jest zawsze z Wami

Na sobotnim meczu Legii z Wartą Poznań zadebiutowała odnowiona, kultowa flaga "Żyleta jest zawsze z Wami" z żyletką w centralnym punkcie i dwiema eLkami w kółeczku po obu jej stronach. Pierwsza flaga "Żyleta jest zawsze z Wami" powstała w kwietniu 1985 roku i było to płótno malowane, stworzone przez "Sitka" i Elwirę. Przez pewien czas sobotniego meczu z Wartą, na górnej kondygnacji wywieszona została odnowiona wersja flagi, a poniżej - na gnieździe zawisło wysłużone płótno, które przez wiele lat wisiało w centralnym miejscu naszego stadionu - zarówno starego, jak i nowego.

