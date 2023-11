LKE: Weekendowe wyniki rywali Legii

Aston Villa, z którą Legia zmierzy się w najbliższy czwartek, pokonała na wyjeździe Tottenham Hotspur 2-1, mimo, że nie była stroną dominującą. Dzięki zwycięstwu przeskoczyli swojego rywala w tabeli i zajmują obecnie czwartą pozycję, z zaledwie dwu punktową stratą do lidera Premier League. AZ Alkmaar przerwał swoją złą serię czterech meczów bez zwycięstwa i pewnie pokonał przedostatni w tabeli FC Volendam. Bez problemów poradził sobie również Zrinjski Mostar, który zaaplikował swojemu rywalowi pięć bramek. Premier League: Tottenham Hotspur 1-2 (1-1) Aston Villa 1-0 22' Giovani Lo Celso 1-1 45+7' Pau Torres 1-2 61' Ollie Watkins Aston Villa: 1. Emiliano Martinez - 4. Ezri Konsa, 3. Diego Carlos, 14. Pau Torres, 12. Lucas Digne - 2. Matty Cash (46' 31. Leon Bailey), 44. Boubacar Kamara, 6. Douglas Luiz, 7. Jhon McGinn (90+2' 41. Jacob Ramsey) - 19. Moussa Diaby (46' 8. Youri Tielemans), 11. Ollie Watkins (90+2' 24. Jhon Duran) Eredivisie: AZ Alkmaar 3-0 (1-0) FC Volendam 1-0 5' Ruben van Bommel 2-0 8' Vangelis Pavlidis 3-0 57' Bruno Martins Indi AZ: 1. Mathew Ryan - 2. Yukinari Sugawara (69' 30. Denso Kasius), 25. Riechedly Bazoer, 4. Bruno Martins Indi (69' 5. Alexandre Penetra), 18. David Wolfe (86' 3. Wouter Goes) - 6. Tiago Dantas, 8. Jordy Clasie - 21. Ernest Poku (69' 17. Jayden Addai), 15. Sven Mijnans (45+1' Dorde Mihailović), 15. Ruben van Bommel - 9. Vangelis Pavlidis Premijer Liga: GOŠK Gabela 1-5 (0-2) Zrinjski Mostar 0-1 11' Nemanja Bilbija (k) 0-2 37' Tomislav Kis 0-3 47' Tarik Ramić 0-4 81' Nemanja Bilbija 0-5 83' Franko Sabljić 1-5 85' Riad Suta Zrinjski: 35. Marko Marić - 6. Josip Corluka (82' 2. Luka Marin), 15. Stipe Radić, 95. Matej Senić, 50. Kerim Memija - 8. Darko Zlomislić (46' 20. Antonio Ivancić), 19. Tarik Ramić - 17. Matija Malekinusić (73' 7. Ivan Jukić), 10. Tomislav Kis (46' 5. Dario Canadija), 25. Mario Cuze (60' 9. Franko Sabljić) - 99. Nemanja Bilbija

