Na stadionach: Huczne 50-lecie Żylety

Wtorek, 28 listopada 2023 r. 13:35 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W ostatni weekend największe zainteresowanie kibicowskiej Polski wzbudzał mecz Legii z Wartą, na którym legioniści świętowali 50-lecie Żylety. Z tej okazji Nieznani Sprawcy przygotowali konkretne oprawy, które z pewnością na dłużej zapadną w pamięci. Ilości pirotechniki odpalonej przy Łazienkowskiej były konkretne - a piro pojawiało się tego dnia czterokrotnie... i to w ciągu 45 minut.



Niestety, mecz Lecha z Widzewem nie był zbyt interesujący, a wszystko przez zakaz wyjazdowy RTS-u za ostatnią wizytę przy Bułgarskiej. W trakcie przerwy reprezentacyjnej rozegrano ligowy mecz przyjaźni pomiędzy Widzewem i Ruchem, który przy pierwszym podejściu został przełożony na inny termin z powodu stanu murawy. Tym razem na trybunach pojawiło się mniej chorzowian, a i atrakcji ultras było mniej.



Kibice Arki Gdynia zdecydowali się na powrót na trybuny i na meczu derbowym z Lechią (niestety bez przyjezdnych) prowadzili regularny doping i zaprezentowali niezbyt skomplikowaną oprawę. Fani Górnika odpalili race na stadionie Cracovii na meczu z Puszczą Niepołomice. Bardzo dobrze zaprezentowali się ultrasi Wisły podczas spotkania z GieKSą, odpalając spore ilości pirotechniki.



Ekstraklasa:



Puszcza Niepołomice - Górnik Zabrze (1020)

Fani Górnika do Krakowa przyjechali w 1020 osób, w tym GKS Katowice (100), Wisłoka (40) i ROW (22). W trakcie meczu odpalili ok. 40 rac.



Widzew Łódź - Ruch Chorzów ()

Na powtórzonym meczu przyjaźni pojawiło się poniżej 18 tys. kibiców i mniejsza grupa Ruchu niż za pierwszym podejściem. Chorzowianie zajęli miejsca w sektorze gości. Widzewiacy przygotowali oprawę składającą się z malowanej sektorówki przedstawiającej kibiców, Ruchu i Widzewa, trzymających w dłoniach kufle z browarem. Całość uzupełniły niebieskie i czerwone folie.



Widzew Łódź - Zagłębie Lubin (248)

Fani Zagłębia przyjechali do Łodzi w 248 osób, w tym Polonia Bytom (929) i Odra Opole (3). Wywiesili kilka flag. Wywiesili transparent nawiązujący do derbów Trójmiasta - "Derby dla Arki!".



Raków Częstochowa - Cracovia (130)

Niespełna 5 tys. fanów na meczu w Częstochowie. Cracovia w mocno przeciętnej liczbie, biorąc pod uwagę niewielką odległość.



Legia Warszawa - Warta Poznań (52)

Legioniści hucznie świętowali 50-lecie Żylety. Na meczu niespełna 26 tys. osób, w tym skromna grupa fanów Warty (52), która z trzema flagami zajęła miejsca na trybunie zachodniej. Legioniści najpierw zaprezentowali na trybunie prostej napis "LEGIA" z ok. 140 rac. Później zaprezentowana została oprawa - transparent "Gdybym jeszcze raz miał urodzić się...", sektorówka przedstawiająca siwego kibica wspominającego Wielką Flagę, kultową flagę "Żyleta", oprawę "Witamy w piekle" oraz Jacka Zielińskiego w koszulce z reklamą FSO. Chwilę później choreografię uzupełnił konkretny pokaz pirotechniczny - duże wulkany, fajerwerki i stroboskopy. Następnie legioniści zaprezentowali malowaną sektorówkę z motywem flagi "Żyleta jest zawsze z Wami", dookoła której odpalonych zostało ok. 200 rac. Ostatnia prezentacja tego wieczora to ok. 150 rac odpalonych na całej Żylecie.



Pogoń Szczecin - Stal Mielec (33)

Ekipa Stali Mielec na dalekim wyjeździe w Szczecinie zameldowała się w 33 osoby - zdecydowanie skromniej w porównaniu z pierwszą wizytą na nowym stadionie "Portowców". Wywiesili jedną, maleńką flagę z herbem.



Jagiellonia Białystok - Piast Gliwice (14)

Na trybunach 8,5 tys. kibiców. Fani Piasta na daleki wyjazd udali się w bardzo symbolicznej liczbie bez flag.



Ruch Chorzów - Korona Kielce (-)

13 tys. kibiców pojawiło się na meczu Ruchu z Koroną na Stadionie Śląskim. Kolejny raz spotkania nie mogli obejrzeć przyjezdni - cały czas sektor dla kibiców gości nie jest gotowy.



Radomiak Radom - Śląsk Wrocław (-)

Sześć tysięcy fanów pojawiło się na poniedziałkowym meczu w Radomiu. Z powodu braku otwartego sektora gości, fanów Śląska brak.



Lech Poznań - Widzew Łódź (-)

Niestety, to ciekawe spotkanie rozegrano bez kibiców gości, a wszystko za sprawą zakazu wyjazdowego do Poznania, jakim ukarani zostali po ostatnim meczu z Lechem widzewiacy. Na trybunach 25,8 tys. kibiców. Lechici bez oprawy.



Niższe ligi:



Motor Lublin - Resovia (250)

Resovia na wyjazd do Lublina przyjechała w 250 osób, w tym Stal Sanok (19).



Stomil Olsztyn - GKS Jastrzębie (46)

KSZO Ostrowiec - Chełmianka Chełm (45)



Wisła Kraków - GKS Katowice (-)

Wiślacy ponownie musieli bawić się sami, bowiem GieKSa nie przyjechała do Krakowa. Zaprezentowali oprawę "Bogowie trybun" z podwieszaną sektorówką. Druga prezentacja to sektorówka "Ultra", transparent "Criminal act" oraz kilkadziesiąt rac.



Arka Gdynia - Lechia Gdańsk (-)

Niestety, z powodu zakazu, na derbowym meczu w Gdyni nie mogli pojawić się kibice Lechii. Arkowcy z kolei podjęli wcześniej decyzję o powrocie na trybuny. Zaprezentowali malowany transparent "W jedności siła - tylko Arka Gdynia", nad którym odpalili kilkadziesiąt rac.



Wyjazd tygodnia: 1020 kibiców Górnika Zabrze w Krakowie (na meczu z Puszczą)

Oprawa tygodnia: Choreo Legii na meczu z Wartą



Legia Warszawa na meczu z Wartą Poznań:



















Warta Poznań na wyjazdowym meczu z Legią Warszawa:





Ruch Chorzów na meczu z Koroną Kielce:





Widzew Łódź na meczu z Ruchem Chorzów:









Ruch Chorzów na wyjazdowym meczu z Widzewem Łódź:









Lech Poznań na meczu z Widzewem Łódź:





Zagłębie Lubin na wyjazdowym meczu z ŁKS-em Łódź:





Raków Częstochowa na meczu z Cracovią:





Cracovia na wyjazdowym meczu z Rakowem Częstochowa:





Jagiellonia Białystok na meczu z Piastem Gliwice:





Piast Gliwice na wyjazdowym meczu z Jagiellonią Białystok:





Górnik Zabrze na wyjazdowym meczu z Puszczą Niepołomice (w Krakowie):







Pogoń Szczecin na meczu ze Stalą Mielec:





Stal Mielec na wyjazdowym meczu z Pogonią Szczecin:





Stal Rzeszów na meczu z Górnikiem Łęczna:





Wisła Kraków na meczu z GKS-em Katowice:





















Motor Lublin na meczu z Resovią:





Resovia na wyjazdowym meczu z Motorem Lublin:





Arka Gdynia na meczu z Lechią Gdańsk:





Unia Oświęcim na meczu z GKS-em Katowice:





KKS Kalisz na meczu z Zagłębiem II Lubin:





Wisła Płock na meczu ze Zniczem Pruszków: