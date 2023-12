Plus listopada: Steve Kapuadi

W listopadzie Legia Warszawa rozegrała sześć meczów. Trzy z nich odbyły się w rozgrywkach ligowych (1-0 Radomiak Radom, 0-0 Lech Poznań, 2-2 Warta Poznań), dwa w ramach Ligi Konferencji Europy (2-0 Zrinjski Mostar, 1-2 Aston Villa) i jeden Pucharu Polski - z GKS-em Tychy 3-0. Najwięcej plusów w tym miesiącu zgromadził Steve Kapuadi . Francuski stoper zagrał w pięciu z sześciu meczów Legii w tym miesiącu, a czterokrotnie otrzymywał pozytywną notę. W listopadzie Kapuadi pokazał swoją wartość. Jest pewnym i niezłym stoperem, który wzmocnił rywalizację w defensywie. Po trzy pozytywne noty otrzymali: Rafał Augustyniak , Gil Dias , Josue oraz Bartosz Slisz . Żadnemu z tych piłkarzy nie przyznaliśmy minusa. Najbardziej cieszy obecność dwóch pierwszych w tym zestawieniu. W październiku Augustyniak wrócił po kontuzji, a warto dodać, że dwa listopadowe mecze opuścił z powodu urazu. Dodatkowo wysoko w klasyfikacji znalazł się Dias, który po przeciętnym starcie w Legii udowodnił, że walki o skład z Patrykiem Kunem nie odpuści. Trzy plusy, ale również jednego minusa obejrzał Kacper Tobiasz . Golkiper szczególnie wysoki poziom zaprezentował w wyjazdowej rywalizacji z Aston Villą. Najniżej w klasyfikacji znaleźli się byli królowie strzelców w Ekstraklasie. Po jednym plusie i aż trzech minusach przyznaliśmy Marcowi Gualowi i Tomasowi Pekhartowi . Pierwszy z nich w zeszłym sezonie był najlepszym snajperem w lidze, a aktualnie gola w Ekstraklasie nie strzelił od blisko czterech miesięcy. Czech również jest w solidnym dołku, gdyż nawet nie dochodzi do sytuacji bramkowych. Pełna klasyfikacja: Steve Kapuadi - 4 Rafał Augustyniak - 3 Gil Dias - 3 Josue - 3 Bartosz Slisz - 3 Kacper Tobiasz - 3 / 1 Jurgen Celhaka - 2 Artur Jędrzejczyk - 2 Ernest Muci - 2 Patryk Kun - 2 / 1 Dominik Hładun - 1 Bartosz Kapustka - 1 Juergen Elitim - 2 / 2 Blaz Kramer - 1 / 1 Radovan Pankov - 1 / 1 Paweł Wszołek - 1 / 1 Marc Gual - 1 / 3 Tomas Pekhart - 1 / 3

Legionista - 30 minut temu, *.play-internet.pl Chyba żart. Może od Jedzy lepszy. I tyle. Gdzie mu do Maika. odpowiedz

