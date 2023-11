Legia Cup: Sparta Praga triumfuje, Legia druga!

Zakończyła się kolejna edycja turnieju Legia Cup, tym razem dla rocznika 2013 i młodszych. Każda z drużyn rozegrała w sobotę i niedzielę 10 spotkań. Legiooniści powtórzyli dobry wynik z ostatniego roku i zajęli drugie miejsce za Spartą Praga, a przed Anderlechtem. Przede wszystkim zaprezentowali jednak dobrą, efektowną grę, za którą poszły wyniki. Obrońca Legii Konstanty Leonkiewicz znalazł się w 7-osobowym dream teamie turnieju. Legioniści jako jedyni zdołali pokonać późniejszego triumfatora turnieju - Spartę Praga. Na początku jednak za dobrą grą nie zawsze szła skuteczność, co przy wyrównanym poziomie rywalizacji niekiedy kończyło się stratą punktów. Końcówka pierwszego dnia i cała niedziela to już jednak popis podopiecznych Łukasza Listwana, którzy narzucali swój styl przeciwnikom, imponowali niezłą jak na ten wiek techniką i zamieniali tworzone sytuacje na gole. Legia Cup - dzień 1 (rocznik 2013 i mł.) Mecze Legii U11: Legia Warszawa 3–2 Team Europe (DTFS) Red Bulls Salzburg 2-2 Legia Warszawa Legia Warszawa 1-2 RSC Anderlecht Aston Villa 3–1 Legia Warszawa Reprezentacja Mazowieckego ZPN 1–2 Legia Warszawa Legia Warszawa 1–0 Sparta Praga Legia Warszawa 2–1 PDA/Vistula Garfield Legia Warszawa 4–0 Żuri Olsztyn DAC Dunajska Streda 0-2 Legia Warszawa Strzały (celne): DAC 0 - Legia 16 (8) Manchester United 0-2 Legia Warszawa Strzały (celne): ManU 9(5) - Legia 13 (9) Legia: Jakub Tkaczyk - Antoni Adamkiewicz, Bartosz Kowalczyk, Maks Pająk, Konstanty Leonkiewicz, Piotr Nowotka, Adam Rymszo, Oliwier Siuda, Szymon Chodkowski, Leon Gańko, Konstantin Yushkavets [2014] Trener: Łukasz Listwan, II trener: Sebastian Kowalski abela końcowa: 1. Sparta Praga 10 27 p. 9-0-1 24:3 2. Legia Warszawa 10 22p. 7-1-2 20:11 3. Anderlecht Bruksela 10 20p. 6-2-2 16:8 8 4. Red Bulls Salzburg 10 16p. 4-4-2 10:8 5. Aston Villa 10 15p. 4-3-3 21:12 6. PDA / Vistula Garfield 10 12p. 3-3-4 9:12 7. Team Europe (DTFS) 10 11p. 3-2-5 10:14 8. Manchester United 10 11p. 3-2-5 6:12 9. Żuri Olsztyn 10 9p. 3-0-7 6:17 10. Reprezentacja MZPN 10 7p. 1-4-5 11:15 11. DAC Dunajska Streda 10 4p. 1-1-8 4:25 Najlepszy bramkarz turnieju: Martin Sed'a (Sparta Praga) Król strzelców turnieju: Alexander Jedinak (Aston Villa)

