Wyniki legionistów w PP

Poniedziałek, 27 listopada 2023 r. 08:16 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W ostatni weekend na Stegnach obyły się pierwsze w tym sezonie zawody Pucharu Polski w łyżwiarstwie szybkim, w którym wzięło udział kilkanaście osób z Legii. Miejsca na podium zajmowali Julia Jaroszewicz, Victoria Szewczyk, Karol Karczewski i Zofia Szombara.



Wyniki legionistów:

1500m, junior C: 2. Julia Jaroszewicz 2:27.78 min., 8. Zofia Szombara 2:36.62 min., 13. Alicja Mikołajewska 2:46.84 min.

1500m, kobiety (open): 2. Victoria Szewczyk 2:24.58 min., 5. Julia Jaroszewicz 2:27.78 min., 15. Zofia Szombara 2:36.62min., 20. Julia Karczewska 2:43.08, 24. Alicja Mikołajewska 2:46.84, 28. Urszula Dymkowska 2:51.32

500m, junioc C: 2. Julia Jaroszewicz 46.53s, 10. Zofia Szombara 48.48, 15. Alicja Mikołajewska 50.71

500m, kobiety (open): 6. Victoria Szewczyk 46.37s, 7. Julia Jaroszewicz 46.53, 19. Maria Kania 48.10, 20. Zofia Szombara 48.48, 32. Julia Karczewska 50.59, 33. Alicja Mikołajewska 50.71, 39. Urszula Dymkowska

3000m, mężczyźni (open): 1. Karol Karczewski 4:24.45 min.

Mass start, junior C: 2. Julia Jaroszewicz 22 pkt., 3. Zofia Szombara 11 pkt.

Mass start, kobiety (open): 3. Victoria Szewczyk 14 pkt., 4. Maria Kania 5 pkt.

Mass start, mężczyźni (open): 1. Karol Karczewski 32 pkt.

1000m, junior C: 5. Zofia Szombara 1:37.49 min., 7. Julia Jaroszewicz 1:38.20, 15. Alicja Mikołajewska 1:47.51

1000, kobiety (open): 4. Victoria Szewczyk 1:34.42 min., 12. Zofia Szombara 1:37.49, 15. Julia Jaroszewicz 1:38.20, 19. Maria Kania 1:39.42, 24. Julia Karczewska 1:43.44, 30. Urszula Dymkowska 1:46.33, 32. Alicja Mikołajewska 1:47.51

1500m, mężczyźni (open): 1. Karol Karczewski 2:04.48 min.

3000m, junior C: 1. Zofia Szombara 5:43.77 min.

3000m, kobiety (open): 3. Victoria Szewczyk 5:16.20 min., 8. Maria Kania 5:40.73, 9. Zofia Szombara 5:43.77, 12. Urszula Dymkowska 6:04.89

5000m, mężczyźni (open): 1. Karol Karczewski 7:52.12 min.

500m, junior C: 4. Julia Jaroszewicz 46.11s, 9. Zofia Szombara 47.60, 20. Alicja Mikołajewska 52.85

500m, kobiety (open): 1. Victoria Szewczyk 44.80s, 10. Julia Jaroszewicz 46.11, 16. Maria Kania 47.44, 18. Zofia Szombara 47.60, 28. Julia Karczewska 49.96, 29. Urszula Dymkowska 49.98, 35. Alicja Mikołajewska 52.85