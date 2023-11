Runjaić: Musimy zagrać bez strachu

Środa, 29 listopada 2023 r. 20:07 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Tak jak i wcześniejszy, będzie to dla nas specjalny mecz. Nie możemy się doczekać. Mimo że obie drużyny mają po 9 punktów w tabeli, to Aston Villa jest zdecydowanym faworytem. Aston Villa jest aktualnie najsilniejszą drużyną w naszej grupie, jest w top 4 najlepszych drużyn Premier League i takiego pokazu siły oczekujemy jutro wieczorem. Wygrali w tym roku 22 mecze, nie wiem czy będzie to magiczna noc, ale przyjechaliśmy tu walczyć i zagrać na najwyższym poziomie, godnie reprezentować polski futbol i Legię. Taki nastrój jak mam ja, udziela się całej drużynie.



- Wiemy, że remis daje awans obu drużynom, ale kluczowe jest podejście gospodarzy, którzy raczej nie będą grali, by tylko zremisować. Ostatni mecz u siebie Aston Villa przegrała w lutym tego roku, więc zakładam, że ich planem jest wygrać i to oni będą "na musiku". Dlatego okoliczności tego meczu mogą dodać nam skrzydeł, coś ekstra, czego nie ma w innych meczach.