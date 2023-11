Analiza

Punkty po meczu z Wartą Poznań

Poniedziałek, 27 listopada 2023 r. 12:15 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Marazm trwa; związek przyczynowo-skutkowy; szybciej!; forma dramatyczna; coś się psuje; powrót Kapustki i sto lat! - to najważniejsze punkty po sobotnim meczu Legii Warszawa przeciwko Warcie Poznań.



1. Marazm trwa

Miesiąc w piłce nożnej to bardzo dużo czasu, w którym wszystko może obrócić się do góry nogami. Jeszcze na początku października cieszyliśmy się, że Łazienkowska 3 to twierdza nie do zdobycia. Niestety, od przegranego spotkania z Rakowem Częstochowa mieliśmy taką serię, która pokazuje, że marazm w Legii nadal trwa. Ostatnie 4 mecze na własnym boisku to zdobyte tylko dwa punkty, cztery zdobyte bramki i aż siedem straconych... Tak nie wygląda zespół, który chce się bić o mistrzostwo Polski. Nikt nie położy się za samą nazwę Legia Warszawa na murawie. To wszystko należy wywalczyć, ale jak to zrobić, skoro pomysłu na grę nie widać, a większość akcji wygląda na bardziej z przypadku niż przemyślanego planu. Marazm w lidze trwa w najlepsze, niestety niewiele zmieniło się podczas przerwy reprezentacyjnej. Bądźmy szczerzy - nic się na plus się nie zmieniło.