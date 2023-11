Pod lupą LL! - Juergen Elitim

Poniedziałek, 27 listopada 2023 r. 14:00 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Bardzo dobre wejście do nowego zespołu miał Juergen Elitim, jednak z czasem jego forma spadła i stracił miejsce na rzecz Jurgena Çelhaki. Od spotkania rewanżowego w LKE przeciwko Zrinjskiemu Mostar wskoczył ponownie do podstawowej jedenastki i wystąpił w kolejnych trzech meczach. Postanowiliśmy przyjrzeć się, jak zagrał przeciwko Warcie Poznań.









Przejęcia piłki

Wielu ekspertów piłki nożnej zarzucało Elitimowi słabą grę w defensywie. Przeciwko zespołowi Dawida Szulczyka nie można mieć w tym aspekcie większych pretensji do Kolumbijczyka. W 8. minucie bardzo dobrze odnalazł się w środku pola i przejął bezpańską piłkę. To samo uczynił jedenaście minut później, po czym dośrodkował w pole karne, ale poradzili z tym sobie zawodnicy Warty i wybili piłkę poza pole karne. W siódmej minucie doliczonego czasu gry przejął futbolówkę przed polem karnym gości, ale niestety nie rozprowadził tej piłki do swoich kolegów z zespołu. W 54. minucie błąd w środku pola popełnił Bartosz Slisz, ale świetnie wślizgiem Elitim naprawił błąd swojego kolegi z zespołu.



Tworzenie akcji

24-letni pomocnik od czasu do czasu próbował podłączać się do akcji ofensywnych swojego zespołu. W 9. minucie po raz pierwszy zobaczyliśmy go pod bramką Adriana Lisa, kiedy to uderzył na bramkę, ale został zablokowany przez defensorów Warty. Kilka minut później otrzymał piłkę w polu karnym, ale zamiast uderzenia, wycofał ją do Bartosza Slisza, ale ten także nie zdecydował się na strzał. W 35. minucie Josue zaczął nakręcać akcję ofensywną Legii, Elitim zagrał do Yuriego Ribeiro, ten dośrodkował w pole karne, gdzie w ostatniej fazie obok bramki główkował Muci. I niestety to było na tyle jeśli chodzi o Elitima w ofensywie. W drugiej połowie praktycznie w ogóle nie był widoczny pod bramką rywala.



Błędy

Elitim niestety nie zaliczył występu przeciwko ekipie trenera Dawida Szulczka do najlepszych. Miał swój udział przy pierwszej straconej bramce, kiedy to nie zaasekurował pozycji Artura Jędrzejczyka i zbyt wolno wracał do defensywy. W 29. minucie z dobrą akcją ruszyli legioniści, świetnie na wolną pozycję wyszedł Patryk Kun, ale Juergen Elitim tak mu zagrał piłkę, że ta wyszła na aut bramkowy. W jedenastej minucie doliczonego czasu w pierwszej połowie meczu z akcją ruszyli podopieczni trenera Kosty Runjaicia, Elitim zepsuł podanie. W drugiej połowie pojawił się przy polu karnym Adriana Lisa, ale tak źle przyjął piłkę, że jedyną opcją przed zatrzymaniem kontrataku Warty było szybkie sfaulowanie przeciwnika. Jeszcze przed zejściem z boiska zbyt lekko zagrał do Artura Jędrzejczyka, piłkę przejął napastnik Warty, ale na szczęście cofnął się Slisz, ratując Legię przed stratą bramki.



Juergen Elitim

Minuty: 61

Gole: 0

Asysty: 0

Strzały/celne: 1 / 0

Liczba podań / celne: 40 / 36

Podania kluczowe: 0

Dośrodkowania / celne: 1 / 0

Dryblingi / udane: 0

Dystans: 7.64 km

Sprinty: 7

Odbiory: 2

Żółte kartki: 0

Czerwone kartki: 0