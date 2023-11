Stadion Zagłębia zamknięty na mecz z Legią?

Poniedziałek, 27 listopada 2023 r. 11:50 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W najbliższą niedzielę Legia Warszawa rozegra wyjazdowe spotkanie z Zagłębiem Lubin. Na stadionie w Lubinie trwa wymiana krzesełek - zamiast jednolitych pomarańczowych będzie mozaika w kolorach pomarańczowym, zielonym i białym. Pierwszy efekt ma być widoczny już na meczu z Legią. Tymczasem okazuje się, że spotkanie może odbyć się bez udziału publiczności. Lubińska policja złożyła na ręce wojewody Jarosława Obremskiego wniosek o zamknięcie stadionu na dwa najbliższe mecze domowe Zagłębia, czyli z Legią oraz na derby ze Śląskiem Wrocław. Decyzja ma zapaść na początku tego tygodnia.









Wniosek spowodowany jest zachowaniem kibiców podczas spotkania z Widzewem Łódź, podczas którego grupa Orange City Boys ’03 świętowała 20-lecie istnienia i przygotowała oprawy z udziałem środków pirotechnicznych.



Władze Zagłębia robią wszystko co w ich mocy, aby przekonać wojewodę do niezamykania trybun, ale to nie pierwsza tego typu sytuacja w Lubinie. Wojewoda dolnośląski wielokrotnie zamykał cały stadion lub jego część czy też sektor gości dla publiczności. Tak było m.in. w 2015 r. na meczu z Jagiellonią, w 2021 r., kiedy zamknięto młyn Zagłębia na spotkanie z Wisłą Kraków czy w marcu 2023 r., kiedy meczu w Lubinie nie mogli obejrzeć fani Pogoni, a wnioskowano wówczas o zamknięcie młyna i sektora gości także na spotkania z Górnikiem Zabrze i Widzewem.