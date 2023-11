Koszykówka

Zapowiedź meczu z GTK Gliwice

Czwartek, 30 listopada 2023 r. 10:15 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Po bardzo dobrym występie legionistów w Dąbrowie Górniczej, teraz przed własną publicznością nasz zespół podejmować będzie będące na fali GTK Gliwice. Gliwiczanie, który sezon rozpoczęli słabo, w ostatnich meczach spisują się nadspodziewanie dobrze i wygrali cztery kolejne spotkania, pokonując m.in. na wyjeździe Stal Ostrów.



W meczu ze Stalą, gliwiczanie nie załamali się po świetnej serii "Stalówki" pod koniec pierwszej połowy, kiedy stracili 5-punktowe prowadzenie i w ciągu kilku minut, to Stal prowadziła różnicą 12 punktów. Po przerwie GTK zagrało bardzo skutecznie w ataku, w trzeciej kwarcie zdobywając 25 punktów, w czwartej - aż 33. Zdecydowanie najlepszym graczem zespołu z Gliwic był Joshua Price, który zdobył 27 pkt. Z kolei Kadre Gray zanotował double-double - 22 punkty oraz 11 zbiórek.



Trzeba przyznać, że GTK w listopadzie trafił z piekła do nieba. Przypomnijmy, że zespół ten przegrał pierwszych sześć meczów sezonu, a pierwszą wygraną zanotowali dopiero w siódmej kolejce - 3 listopada, w wygranym dopiero po dogrywce, wyjazdowym meczu z Dzikami Warszawa. Punkty na zwycięstwo zdobył wówczas Price. Później gliwiczanie pokonali na własnym parkiecie Czarnych (+21) i Spójnię (+2), a w ostatni weekend sprawili sporą niespodziankę zwyciężając w Ostrowie Wielkopolskim (+7).







Trenerem GTK jest po raz kolejny Paweł Turkiewicz, który po trzech latach przerwy wrócił na piastowane już wcześniej stanowisko i podpisał długoterminowy kontrakt. Pierwsza przygoda tego szkoleniowca z gliwickim klubem trwała aż 5 lat. Turkiewicz wrócił do Gliwic po latach spędzonych w Sopocie (jako asystent Marcina Stefańskiego w Treflu), Warszawie (pracował w Dzikach) i Zgorzelcu (prowadził Turów).



Najlepszym strzelcem i liderem gliwickiej drużyny jest mierzący 205 cm, Joshua Price. Zawodnik przed sezonem "łączony" był z Anwilem, ale ostatecznie trafił do GTK. Poprzedni sezon spędził w belgiskim Aaalst Okapi, gdzie notował śr. 20 pkt. i 8.5 zb. na mecz. Z jednym z zeszłorocznych występów w lidze belgijskiej, zanotował 42 punkty. Price w tym sezonie notuje 20.1 pkt., 4.8 zb. i jest najczęściej faulowanym graczem swojej drużyny (trafia 79.7% rzutów wolnych). Dobrym ruchem okazało się również zatrudnienie dwóch innych obcokrajowców, którzy nie mieli wcześniej okazji występować na polskich parkietach. Mowa o Koby Mcewenie - Kanadyjczyku, który występuje na pozycji rzucającego obrońcy, ale potrafi również prowadzić grę. Zawodnik przygodę z europejską koszykówką rozpoczął od szwedzkiego Norrkoping Dolphins, a miniony sezon kończył w lidze kanadyjskiej, w Brampton Honeybadgers. W GTK zdobywa 14.7 pkt., notuje 3.5 as. i 1.7 przechwytu. Pierwszą "jedynką" w drużynie Turkiewicza jest Kadre Gray, który ma na swoim koncie występy w Kanadzie, ale przez dwa lata grał już w Europie - w hiszpańskiej CB Coruna (II liga) i niemieckim Bayerze Leverkusen (II Bundesliga). Ostatni sezon kończył w Ottawa Blackjacks w lidze CEBL. Ma na swoim koncie również występy w reprezentacji Kanady. "Musimy pamiętać, że mamy Tomka Śniega i będziemy chcieli odpowiednio podzielić minuty na boisku" - mówił po zakontraktowaniu Graya trener Turkiewicz. Tymczasem Kanadyjczyk przebywa na parkiecie średnio 31,5 min. (zdobywając 13.6 pkt. i notując aż 8.7 as.), podczas gdy wspomniany Tomasz Śnieg grywa jak dotąd 13 min. (zdobywając 7 pkt. na mecz).







Dwaj pozostali obcokrajowcy znani są polskim kibicom. Terry Henderson Jr. występował w GTK w sezonie 2020/21, po czym wyjechał do drugiej ligi włoskiej, a do Gliwic trafił ponownie latem tego roku, po ostatnim sezonie spędzonym w Kanadzie. Fani Legii mogą pamiętać Hendersona, choćby ze świetnego występu przeciwko Legii z marca 2021 roku, kiedy zdobył dla swojej drużyny 27 punktów (trzykrotnie trafiając za 3), choć nie uchroniło to GTK przed porażką na własnym parkiecie z Legią (80:89). Z kolei Martins Laksa gra w Polsce kolejny sezon - dotąd występował przez dwa lata w Starcie Lublin, teraz łotewski skrzydłowy reprezentuje barwy GTK. Zawodnik wywalczył sobie ważną rolę w zespole - przebywa średnio na parkiecie 29 minut, zdobywa 11.2 pkt, zbiera 4.3 piłki na mecz i najlepiej trafia z dystansu w swojej drużynie (44,7% za 3). Po dwóch latach spędzonych w Lublinie, Laksa występował w Hiszpanii (Movistar Estudiantes), na Węgrzech (Alba Fehervar), Niemczech (JobStairs Giessen 46ers) i Litwie (Jonava CBet).



Obcokrajowcy odgrywają główne role w zespole GTK. Spośród Polaków, najwięcej minut na parkiecie spędza Łukasz Frąckiewicz. 27-letni środkowy ostatni sezon spędził w Bydgoszczy, a po spadku Astorii do I ligi, trafił do GTK. W ostatnich dwóch latach zawodnik zmagał się z kontuzjami - dwukrotnie zerwał więzadło krzyżowe w kolanie. Obecnie z jego zdrowiem wszystko jest w porządku i podkoszowy zdobywa 8.8 pkt. na mecz, dodając do tego 5.1 zbiórki oraz aż 1.7 bloku. Jak na razie zdecydowanie mniejszą rolę niż można się było spodziewać odgrywa wspomniany wcześniej Śnieg. 34-latek ostatnie cztery sezony spędził w Spójni. Powyżej dziesięciu minut na mecz występują jeszcze Aleksander Busz (20-letni skrzydłowy) oraz Maciej Bender, 26-letni środkowy.



Legia po wysokiej porażce w Oradei, na zakończenie pierwszej rundy FIBA Europe Cup, nadspodziewanie dobrze - biorąc pod uwagę spore zmęczenie po meczu w Rumunii i licznych podróżach - zaprezentowała się na bardzo trudnym w tym sezonie terenie w Dąbrowie Górniczej. Legioniści zrealizowali swój plan - nie pozwolili MKS-owi na szybkie akcje, a w czwartej kwarcie zagrali bardzo skutecznie w ataku. Po parotygodniowej przerwie, do gry wrócił Grzegorz Kulka, który pomógł w walce z wysokimi z Dąbrowy, a także zdobył dwie ważne trójki. W Dąbrowie zabrakło w kadrze meczowej Adama Linowskiego - zawodnik powinien być jednak gotowy na piątkowy mecz z GTK. Jako, że legioniści drugi etap rywalizacji w FIBA Europe Cup rozpoczną dopiero w przyszłym tygodniu, tym razem nasz zespół ma wyjątkowo znacznie więcej czasu na przygotowanie do meczu ligowego. Mamy nadzieję, że nasz zespół podtrzyma dobrą passę na własnym parkiecie - legioniści wygrali 7 meczów (w tym cztery ligowe i 3 w europejskich pucharach) w hali na Bemowie, i doznali jednej porażki - w meczu rozegranym ponad 7 tygodni temu, z Dzikami.



Od momentu awansu obu klubów do najwyższej klasy rozgrywkowej, rywalizacja Legii z GTK jest niezwykle zacięta - na tę chwilę legioniści mogą pochwalić się sześcioma zwycięstwami i pięcioma porażkami. Trzy z tych meczów rozstrzygnęły się dopiero po dogrywce - co ciekawe wszystkie trzy miały miejsce w Gliwicach (dwie wygrane Legii, jedna GTK). Niesamowity przebieg miało szczególnie ostatnie spotkanie obu drużyn, rozegrane w kwietniu tego roku w Gliwicach. Mecz zakończył się dopiero po czterech (!) dogrywkach, wygraną Legii 136:135. Aż 49 punktów (w tym 8x3) w tamtym meczu zdobył Kyle Vinales. W minionym sezonie, w meczu na Bemowie, legioniści niespodziewanie przegrali 61:84. Warto przypomnieć, że Legia z GTK mierzyła się w finale play-off I ligi w sezonie 2016/17 - wówczas podopieczni Piotra Bakuna zwyciężyli 3:0 i zapewnili sobie awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Kilka tygodni później do grona klubów PLK dołączyli także gliwiczanie, po... wykupieniu dzikiej karty.







Spotkanie Legii z GTK rozpocznie się w piątek, 1 grudnia o godzinie 17:30 i będzie na żywo transmitowane w Polsacie Sport Extra. Bilety na mecz nabywać można na eBilet.pl. Przypominamy, że na tym spotkaniu organizowana jest akcja "Kibicuj z klasą", skierowana do domów dziecka, szkół, przedszkoli i innych placówek dydaktycznych. Tym razem w przerwie spotkania, zamiast "Koszykarskiej Kumulacji Lotto", kibice będą mogli podziwiać niesamowity pokaz Pawła Kidonia - pierwszego Polaka w słynnym pokazowym zespole Harlem Globetrotters. Kidoń trzy razy zdobył tytuł mistrza Polski w koszykarskim freestyle'u, a w 2016 został mistrzem świata.



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 12-6

Liczba wygranych/porażek u siebie: 7-1

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 80,8 / 76,0

Średnia skuteczność rzutów z gry: 42,2%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 35,0%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 47,8%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 76,2%



Skład: PJ Pipes, Marcel Ponitka, Marcin Wieluński (rozgrywający), Christian Vital, Ray Cowels III, Filip Maciejewski (rzucający), Michał Kolenda, Grzegorz Kulka, (skrzydłowi), Aric Holman, Dariusz Wyka, Josip Sobin, Adam Linowski (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Popiołek, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Shawn Pipes/Marcel Ponitka, Christian Vital, Michał Kolenda, Aric Holman, Josip Sobin.



Najwięcej punktów: Christian Vital 134 (śr. 16,8), Raymond Cowels 134 (śr. 13,4), Aric Holman 111 (12,3), Michał Kolenda 104 (10,4), Shawn Pipes 99 (9,9).



Ostatnie wyniki: Zastal Zielona Góra (d, 90:72), Fibourg Olympic (w, 59:70), Monbus Obradoiro (w, 74:66), Czarni Słupsk (w, 82:80), Dziki Warszawa (d, 61:62), Spójnia Stargard (w, 81:87), Kataja Joensuu (d, 85:62), Stal Ostrów (w, 71:53), Patrioti Levice (w, 77:86), Arka Gdynia (d, 87:67), CSM Oradea (d, 90:79), Twarde Pierniki Toruń (d, 91:84), Kataja Joensuu (w, 85:89), Trefl Sopot (w, 77:69), Patrioti Levice (d, 74:63), Sokół Łańcut (d, 87:78), CSM Oradea (w, 93:74), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 86:103).



Ostatnie mecze obu drużyn:

08.04.2023 GTK Gliwice pd. 135:136 Legia Warszawa

11.12.2022 Legia Warszawa 61:84 GTK Gliwice

27.01.2022 Legia Warszawa 86:73 GTK Gliwice

16.09.2021 GTK Gliwice 78:75 Legia Warszawa

17.03.2021 GTK Gliwice 80:89 Legia Warszawa

20.11.2020 Legia Warszawa 95:85 GTK Gliwice

10.12.2019 GTK Gliwice d.95:94 Legia Warszawa

20.04.2019 Legia Warszawa 84:67 GTK Gliwice

06.01.2019 GTK Gliwice 86:71 Legia Warszawa

11.02.2018 GTK Gliwice d.94:101 Legia Warszawa

29.10.2017 Legia Warszawa 78:88 GTK Gliwice

20.05.2017 GTK Gliwice 65:74 Legia Warszawa (finał I ligi)

13.05.2017 Legia Warszawa 75:70 GTK Gliwice (finał I ligi)

12.05.2017 Legia Warszawa 90:80 GTK Gliwice (finał I ligi)

11.03.2017 GTK Gliwice 66:79 Legia Warszawa (I liga)

25.11.2016 Legia Warszawa 78:74 GTK Gliwice (I liga)



TAURON GTK GLIWICE

Liczba wygranych/porażek: 4-6

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 2-3

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 85,4 / 88,5

Średnia skuteczność rzutów z gry: 49,6%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 37,4%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 55,4%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 72,5%



Skład: Kadre Gray, Michał Samsonowicz, Tomasz Śnieg, Samuel Gusławski, Filip Poradzki (rozgrywający), Terry Henderson Jr., Koby Mcewen, Jan Malesa (rzucający), Martins Laksa, Aleksander Busz, Antoni Marciński, Tomasz Palmowski (skrzydłowi), Joshua Price, Łukasz Frąckiewicz, Maciej Bender, Mikołaj Jopek (środkowi)

trener: Paweł Turkiewicz, as. Stanisław Mazanek



Przewidywana wyjściowa piątka: Kadre Gray, Koby Mcewen, Martins Laksa, Łukasz Frąckiewicz, Joshua Price.



Najwięcej punktów: Joshua Price 201 (śr. 20,1), Koby Mcewen 147 (14,1), Kadre Gray 136 (13,6), Martins Laksa 112 (11,2).



Ostatnie wyniki: Arka (d, 73:84), Śląsk (w, 80:75), King (w, 112:86), Anwil (d, 77:88), Start (w, 100:93), Zastal (d, 90:92), Dziki (w, 87:88), Czarni (d, 100:79), Spójnia (d, 76:74), Stal (w, 89:96).



Termin meczu: piątek, 1 grudnia 2023 roku, g. 17:30

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Pojemność hali: 1991 miejsc

Cena biletów: 20, 30, 40 i 50 zł (ulgowe) oraz 30, 40, 50 i 60 zł (normalne)

Transmisja: Polsat Sport Extra