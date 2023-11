Dyplomy i unikalne pamiątki od SKLW na 50-lecie Żylety

Z okazji 50-lecia Żylety SKLW przygotowało specjalne dyplomy dla grup oraz osób, które miały szczególny wpływ na rozwój naszej najbardziej fanatycznej trybuny w ostatnim półwieczu. Wręczenie dyplomów miało miejsce w klubowym muzeum przy Łazienkowskiej 3. Wyróżnieni, oprócz dyplomów, otrzymali także okazjonalne proporczyki, szalik "Dla tych co tworzą historię Żylety. Żyleta to nie miejsce, a ludzie", koszulkę meczową z liczbą 50 i napisem "Żyleta" (oraz ręcznie haftowaną repliką flagi), wpinki wydane na 50-lecie Żylety. Łącznie wręczono kilkadziesiąt dyplomów, choć oczywiście SKLW zdaje sobie sprawę, że "selekcja" osób wyróżnionych była niezwykle trudna. Wszystko za sprawą olbrzymiej liczby osób, które przez te wszystkie lata były zaangażowane w tworzenie potęgi kibicowskiej Legii.

