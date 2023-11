Szósta edycja akcji Wszyscy do Wioseł za nami

Czwartek, 30 listopada 2023 r. 12:09 Bodziach, źródło: Legionisci.com

We wtorek, 28 listopada na trybunie zachodniej stadionu Legii odbyła się szósta edycja charytatywnej akcji Fundacji Legii - Wszyscy Do Wioseł. W tym roku zbierano fundusze dla Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Wszystkie zebrane środki zostaną przeznaczone na wsparcie funkcjonowania 116 111 - telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży.



Telefon funkcjonuje od 15 lat z założeniem, że dzwoniące tam dzieci mogą porozmawiać o swoich problemach, troskach i samopoczuciu. Miesięcznie z telefonu zaufania korzysta około 4 500 dzieci. Przez 15 lat funkcjonowania 116 111 telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży odebranych zostało ponad 1,3 miliona połączeń od młodych osób, które szukają pomocy.



W akcji jak co roku udział wzięli przedstawiciele różnych legijnych sekcji, w tym bardzo liczna grupa piłkarskiej Legii (Kosta Runjaić, Inaki Astiz, Arkadiusz Malarz, Dawid Goliński, Kacper Tobiasz, Bartosz Slisz, Marc Gual, Radovan Pankov, Josue, Yuri Ribeiro, Igor Strzałek, Bartosz Kapustka, Paweł Wszołek, Artur Jędrzejczyk, Steve Kapuadi i Patryk Sokołowski) i koszykarze naszego klubu (Marcin Wieluński, Filip Maciejewski i Grzegorz Kulka), przedstawiciele tenisowej i bokserskiej Legii, komentatorzy sportowi, znani aktorzy, jak i pracownicy klubu z Łazienkowskiej. Akcja trwała od godziny 9 do 19, a jednocześnie - po raz pierwszy w historii akcji - jednocześnie wiosłowały (przez 11 minut) cztery czteroosobowe załogi. Każdy z uczestników wspierał finansowo cel akcji, a niebawem nastąpi podsumowanie zebranych środków.



Zbiórka pieniędzy prowadzona jest cały czas TUTAJ.



Historia akcji #WDW

1. edycja: 24-25 listopada 2015

ZEBRANO: ok. 40 000 zł na zakup ergometrów i przystosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz organizację dla nich zajęć treningowych

BENEFICJENT: Fundacja Akademia Integracji



2. edycja: 17 listopada 2017

ZEBRANO: 200 000 zł (w ramach samego wydarzenia) na zakup nowej karetki dla Centrum Zdrowia Dziecka, współpraca z grupą Dobrzy Ludzie - kibice Legii dzieciom i Stowarzyszeniem Kibiców Legii Warszawa (łącznie Fundacja pozyskała 240 tys. zł na cel akcji)

BENEFICJENT: Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka



3. edycja: 29 listopada 2017

ZEBRANO: 125 000 zł na zakup sprzętu medycznego i wyposażenia hospicjum onkologicznego

BENEFICJENT: Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa



4. edycja: 15 listopada 2019

ZEBRANO: 150 000 zł na zakup łóżek dla Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

BENEFICJENT: Fundacja Instytutu Matki i Dziecka



5. edycja: 24 listopada 2022

ZEBRANO: 205 000 zł dla osób w kryzysie bezdomności

BENEFICJENT: Fundacja "Daj Herbatę"





fot. Janusz Partyka / Legia.com