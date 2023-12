8-10.12: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 8 grudnia 2023 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W niedzielę fani Legii pojadą do Łodzi wspierać naszych piłkarzy w meczu z ŁKS-em. Tego samego dnia, o 17:30 koszykarze Legii podejmować będą na Bemowie wicemistrzów Polski - Śląsk Wrocław. Bilety do kupienia na eBilet.pl, transmisja w Polsacie Sport Extra. Futsaliści Legii rozegrają ostatnie ligowe spotkanie w tym roku kalendarzowym - czeka ich wyjazdowy mecz z Rekordem Bielsko-Biała.



Marek Kania od piątku do niedzieli startować będzie w zawodach Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim w Tomaszowie Mazowieckim.



Rozkład jazdy:

08.12 g. 20:00 FC Den Haag - Willem II Tilburg

08.12 g. 20:30 Zagłębie Sosnowiec - Motor Lublin

09.12 g. 15:00 Radomiak Radom - Górnik Zabrze

09.12 g. 17:30 Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. - Legia II Warszawa [kosz]

09.12 g. 18:00 Rekord Bielsko-Biała - Legia Warszawa [futsal]

10.12 g. 15:00 ŁKS Łódź - Legia Warszawa

10.12 g. 17:30 Legia Warszawa - Śląsk Wrocław [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]



Młodzież:

08.12 g. 20:00 Legia Warszawa U-15 - Energa Basket Warszawa U-15 [kosz, ul. Grójecka 93]

09.12 g. 10:00 Legia U14 - KS Ursus (sparing)[LTC 7]

09.12 g. 11:00 Legia U8 - KS Halinów 16 [ul. Łazienkowska 3]

09.12 g. 11:00 Pogoń Szczecin 09 - Legia U15 (sparing)[Szczecin]

09.12 g. 11:00 Hydrotruck Radom U-15 - Legia Warszawa U-15 [kosz, ul. Kościuszki 7]

09.12 g. 13:15 UKS Białołęka U-12 - Legia Warszawa U-12 [kosz, ul. Światowida 56]

09.12 g. 14:00 Legia U16 - Jagiellonia Białystok 08 (sparing)[LTC 7]

10.12 g. 10:00 Legia Warszawa U-17 - Akademia Koszykówki Komorów U-17 [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

10.12 g. 10:00 MKS Pruszków U-14 - Legia Warszawa U-14 [kosz, ul. Gomulińskiego 4]

10.12 g. 12:00 Legia U12 - Widzew Łódź 12 (sparing)[LTC 7]

10.12 g. 14:00 Legia U13 - Widzew Łódź (sparing)[LTC 7]

10.12 g. 16:00 Legia U11 - Śląsk Wrocław 13 (sparing)[LTC 7]

10.12 g. 16:30 Legia Warszawa U-13 - Lajkers Józefosław U-13 [kosz, ul. Grójecka 93]

10.12 g. 18:00 Legia U8 - Legia U9 (sparing wewnętrzny)[LTC 7]



Legia U10 weźmie w sobotę i niedzielę udział w mocno obsadzonym turnieju "Varsovia Cup" na ul. Międzyparkowej 4. Zespół U9 w niedzielę zagra na "Avia Świdnik Cup".