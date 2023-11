Kadra Legii na mecz z Aston Villą

Środa, 29 listopada 2023 r.

W kadrze na mecz z Aston Villa FC znalazło się 24 zawodników. Trener Kosta Runjaić nie zabrał na pokład samolotu Cezarego Miszty, Ihora Charatina i Makanu Baku. Do Ligi Konferencji Europy nie jest zgłoszony Lindsay Rose.



Legioniści rozpoczęli podróż do Anglii samolotem czarterowym. Po godz 12 czasu lokalnego wylądują w Birmingham i udadzą się do hotelu. Na wieczór zaplanowana jest konferencja prasowa z udziałem Kosty Runjaicia i Ernesta Muciego oraz trening na stadionie Villa Park. Mecz Aston Villa FC - Legia Warszawa odbędzie się w czwartek, 30 listopada o godz 21:00. Zapraszamy do śledzenia naszych materiałów.









Bramkarze

30. Dominik Hładun, 23. Gabriel Kobylak*, 1. Kacper Tobiasz*



Obrońcy

8. Rafał Augustyniak, 4. Marco Burch, 55. Artur Jędrzejczyk, 3. Steve Kapuadi, 12. Radovan Pankov, 5. Yuri Ribeiro



Pomocnicy

21. Jurgen Celhaka, 17. Gil Dias, 22. Juergen Elitim, 27. Josue, 67. Bartosz Kapustka, 33. Patryk Kun, 26. Filip Rejczyk, 99. Bartosz Slisz, 86. Igor Strzałek*, 13. Paweł Wszołek



Napastnicy

28. Marc Gual, 9. Blaz Kramer, 20. Ernest Muci, 7. Tomas Pekhart, 39. Maciej Rosołek



* - z zawodnicy zgłoszeni z listy B (młodzieżowcy/wychowankowie)



