LIVE!: AVFC 2-1 Legia (2. połowa)

Niemiec do dymisji - 12 minut temu, *.02.net Rejczyk z Strzałkiem dobrze rozumiejâ sie na boisku ,dlaczego trener nie wie wiele o zawodnikach a skupia sie na przemaglowanych Ogòrach odpowiedz

Babol z nosa - 26 minut temu, *.play-internet.pl Już wypromowaliście sobie kacperka kosztem drużyny?

No to dobrze. Cieszę się. odpowiedz

Cezar. - 48 minut temu, *.centertel.pl Pierwsza połowa bardzo dobra,szkoda,że w lidze tak nie grają,pewno. brak motywacji, Tobiasz stabilny,a jedzą to już od kilku lat jest wolny,ale w ekstraklasie, tak tego nie widać jak w dzisiejszym meczu. odpowiedz

Adam April - 50 minut temu, *.t-mobile.pl To jest właśnie Europa, twu mać, do takiej Europy to nam nie po drodze, traktują nas wszędzie jak drugi sort!! Chłopaki nie dajcie się tam odpowiedz

Marian - 25 minut temu, *.167.166 @Adam April: Trzeba umieć się zachować. odpowiedz

Wyrwikufel - 51 minut temu, *.play-internet.pl Doping jak na Narodowym przy meczu reprezentacji. Dno! odpowiedz

Dino - 47 minut temu, *.169.250 @Wyrwikufel: Byłeś kiedyś na meczu w Anglii ??? odpowiedz

koper - 19 minut temu, *.148.192 @Dino: Ja bywam na ponad 30 w sezonie. Widziałem wiekszość drużyn od 1 do 4 ligi w Londynie, bo tu obecnie przesiaduje.



Atmosfera to jest w pubie, nie na stadionie odpowiedz

Michał - 53 minuty temu, *.plus.pl Jazda z nimi na pełnej k....e w drugiej połowie. Dawać chłopaki kiełbasy do góry i golimy frajerów. Jazda po zwycięstwo i będziemy mieli wszystkich w d...e. Dawać po zwycięstwo!!! Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

Kobo(L)t - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Piękne 45 minut. Jedziemy do aktualnie 4 ekipy premier legue. Zarządzamy grą, dyktujemy swój styl... tylko kur bramkarza chcemy !!!! odpowiedz

Robin(L) - 51 minut temu, *.t-mobile.pl @Kobo(L)t: to jest fenomen tej drużyny tutaj dziś to tak źle nie wygląda dają radę nie licząc miernoty w bramce. A w lidze przyjeżdża do nich taka potęgą pilkarska ekstraklasy jak Warta Poznań i do końca walczą o remis

Można??? odpowiedz

Kondi21 - 1 godzinę temu, *.plus.pl Super doping mają Anglicy hahaha grają jak przy pustych trybunach. odpowiedz

Zlb 82 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Nie no ile jeszcze? Za co Nas tak docierają? Później się dziwią że awanti jest??? Wasi Bracia na stadion nie weszli,a wy pseudokibice jeszcze piszecie tu że piłkarz jakiś nie pasuje wam?!!!!BRAWO! odpowiedz

e(L)o - 1 godzinę temu, *.208.90 Tobiasz Patataj odpowiedz

Robin(L) - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Pytanie zagadka czy Gual to te spodenki to zakłada w dziecięcym rozmiarze czy jak???

odpowiedz

Michał - 56 minut temu, *.plus.pl @Robin(L) : Na szelki pod koszulką odpowiedz

księciunio - 1 godzinę temu, *.chello.pl zdejmijcie Jędzę bo bedzie katastrofa !!!!!!!!!!!

odpowiedz

Adam April - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl No fakt, Tobiasz naprawdę tu nie pasuje, jeszcze nic nie zagrał odpowiedz

Robin(L) - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Adam April: on nawet do podawania piłek w Legii nie pasuje w meczach rezerw. On ma inne talentu umie język wywalić glupie miny robić w tym jest dobry klaun!!!! odpowiedz

Siwy(L) - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Szybko zmienić ren ręcznik w bramce !! i może uciągniemy remis odpowiedz

Robin(L) - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Ile jeszcze ile jeszcze będziemy tolerować ta miernote w bramce ile razy jeszcze musi pokazać swoją klasę żeby ktoś w tym klubie przejrzał na oczy????

odpowiedz

Sarcastico - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Gdzie są kibice? Nie wpuścili? odpowiedz

Pytas - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Nie denerwujcie się jeszcze że dwie wpuści odpowiedz

księciunio - 1 godzinę temu, *.chello.pl Tobiasz to pomyłka a Jędza - odejdź facet z honorem, z Twoja szybkością... i robienie atmosfery w szatni to na Legoę za mało - daj sobie siana chłopie choc zawsze Cię lubiłem - popatrz w lustro i powiedz - dość odpowiedz

Tomek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Wstawianie Tobiasza uważam za sabotaż. odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl No i dalej dzieciak w bramce.... ile można porażek oglądać odpowiedz

Szczecin - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Tobiasz jak znakomity ręcznik odpowiedz

Marian - 1 godzinę temu, *.167.166 Mamy pięknego gola. odpowiedz

Kibic - 1 godzinę temu, *.wlantech.pl Tobiasz i wszystko jasne. Gramy bez brakarza odpowiedz

Robin(L) - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Masz kur.... TRENERZE, SWOJEGO ULUBIEŃCA TOBIASZKA ZADOWOLONY.!!!!!!!!!!!

3 minuta kur....

Wypier..... TOBIASZ Z BRAMKI LEGII!!!!!! odpowiedz

Wwa - 1 godzinę temu, *.orange.pl Szykuje sie wysoko odpowiedz

I lecimy z tym! - 1 godzinę temu, *.144.38 TOBIASZ TOBIASZ TOBIASZ!!

nasz numer jeden!!!!!



Hahahaha to jest niesamowite! odpowiedz

zzz - 1 godzinę temu, *.chello.pl Przecież nic poważnego nie osiągniemy grając bez bramkarza odpowiedz

Szczecinianin - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Ale macie Ładny ręcznik na bramce hehe odpowiedz

Januszek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Macie klauna w bramce odpowiedz

Pablo - 1 godzinę temu, *.cdn77.com Tobiasz w bramce.... ????‍♂️ odpowiedz

Kiepski skŁad znowu!? - 2 godziny temu, *.02.net TREner gra vabank wystawiajâc ten skład i Tobiasza w bramce, i ten Guil i Pankov bez formy, jeśli bédzie pogrom ,3, lub 4-0 to niemca powinni zwolnic jesli ma jâ jaja odpowiedz

Urs72 - 2 godziny temu, *.chello.pl Legio tylko Zwycięstwo przez Wielkie Z . Pokazać kur..........gdzie ich miejsce 2 mecze 2 porażki ..........razem. Wszyscy tylko Zwycięstwo odpowiedz

xxc - 2 godziny temu, *.35.43 i tyle sa warte słowa trenera.. a podobno w pucharach miał grać Hładun... z tego co widze chyba w pucharze biedronki odpowiedz

Banan - 2 godziny temu, *.orange.pl @xxc: może i dobrze się stało że ten lamus w bramce stoi. Dostaniemy piątkę i pójdzie na jego konto. Co nie zmieni stanu rzeczy i w następnym meczu też ten ręcznik będzie wisiał w bramce.... odpowiedz

Ggjhh - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Promują Tobiasza a potem będą Kobylaka.

Dominik uciekaj stąd. To biznes nie sport odpowiedz

Dickson Chotowski - 2 godziny temu, *.btcentralplus.com Miodek I zarzad nie pojawia sie na dzisiejszym meczu jako znak solidarnosci z kibicami. Brawo !! F@@@ aston villa !!!! odpowiedz

bum - 2 godziny temu, *.144.38 Kabaret w bramce Legii trwa !

Ja nie wiem jak można Dominikowi Hładunowi odbierać co jego! To jest chore gość jest naturalnym numerem jeden bo jest najlepszy ale promo dzieciaka ważniejsze.... Masakra.

Hładun zaraz odejdzie zobaczycie dzisiaj już czytałem że go to boli i mu się nie dziwię.

SŁABO odpowiedz

Zdzicho - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @bum: no boli ale na tobiaszu trzeba zarobic. Chca go szkockie kluby wiec musi grac na wyspach. Kiedys podobnie bylo z kulenoviciem odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Moja 11 na ten mecz.

...................... Hładun ......................

Jędrzejczyk ... Burch ... Kapuadi

Wszołek ... Josue ... Slisz ... Ribeiro

.................. Gual ... Muci .................

.......................Kramer ......................

LEGIA Mistrz !!! odpowiedz

Jimmy L - 2 godziny temu, *.d1-online.com Remis byłby super. odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 4 godziny temu, *.plus.pl Musi bronić Dominik Kałdun odpowiedz

Szczegół - 9 godzin temu, *.147.217 W relacji live jest błąd/nieścisłość dotycząca lokalizacji sektora gości, zajmuje on dwa poziomy

• Doug Ellis Lower – Block Q

1,600 seats approx.

• Doug Ellis Upper – Block P

1,300 seats approx.



W przypadku mniejszej liczby gości wpuszczają na górny sektor. odpowiedz

M. - 10 godzin temu, *.centertel.pl Mioduch na oriencie tam. Z fartem ACAB odpowiedz

Hautausmaa - 10 godzin temu, *.tpnet.pl Serce mówi - Legia, ale rozum depcze serce i stawia kuponik na Villę, Liverpool i Alkmaar. odpowiedz

Misiowaty - 8 godzin temu, *.orange.pl @Hautausmaa: Oby twój kuponik w gówno się obrócił ;P odpowiedz

hulk - 8 godzin temu, *.chello.pl @Hautausmaa: Niech Ci więc nie siądzie... ;) odpowiedz

Wycior - 7 godzin temu, *.vectranet.pl @Hautausmaa: jeśli grasz u buka to znaczy, że z tym Twoim rozumem to ściema. Chcesz mieć kasę? To nie karm buka! odpowiedz

Arek - 4 godziny temu, *.tpnet.pl @Wycior: nic dodać, nic ująć. odpowiedz

