LIVE!: Aston Villa - Legia

Bezpośrednią transmisję z meczu Aston Villa FC - Legia Warszawa przeprowadzi stacja TVP Sport. W internecie spotkanie dostępne będzie na sport.tvp.pl. Początek zaplanowano na godz. 21:00, ale nasze meldunki z Birmingham zamieszczamy już od samego rana. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. KURSY NA ASTON VILLA - LEGIA FORTUNA : 1 1.28 X 6.2 2 10

Szczegół - 4 godziny temu, *.147.217 W relacji live jest błąd/nieścisłość dotycząca lokalizacji sektora gości, zajmuje on dwa poziomy

• Doug Ellis Lower – Block Q

1,600 seats approx.

• Doug Ellis Upper – Block P

1,300 seats approx.



W przypadku mniejszej liczby gości wpuszczają na górny sektor. odpowiedz

M. - 4 godziny temu, *.centertel.pl Mioduch na oriencie tam. Z fartem ACAB odpowiedz

Hautausmaa - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Serce mówi - Legia, ale rozum depcze serce i stawia kuponik na Villę, Liverpool i Alkmaar. odpowiedz

Misiowaty - 3 godziny temu, *.orange.pl @Hautausmaa: Oby twój kuponik w gówno się obrócił ;P odpowiedz

hulk - 3 godziny temu, *.chello.pl @Hautausmaa: Niech Ci więc nie siądzie... ;) odpowiedz

Wycior - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Hautausmaa: jeśli grasz u buka to znaczy, że z tym Twoim rozumem to ściema. Chcesz mieć kasę? To nie karm buka! odpowiedz

