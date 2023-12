Konferencja pomeczowa

Runjaić: Mam duży szacunek do drużyny

Czwartek, 30 listopada 2023 r. 23:49 Woytek, źródło: Legionisci.com

Kosta Runjaić (trener Legii): Wynik oczekiwany, ale pokazaliśmy się z całkiem niezłej strony. Aston Villa ma wiele mocy u siebie, nie przegrali tu od lutego. Był to wyrównany mecz. W pierwszej połowie graliśmy odważnie - lepiej niż w drugiej połowie. Strzeliliśmy fantastyczną bramkę. W drugiej połowie brakowało utrzymania piłki, przez co nie mogliśmy odpocząć. Przy rzucie wolnym Aston Villi powinniśmy lepiej bronić. Zasłużone zwycięstwo gospodarzy, gratulacje.



Pozostało nam jedno spotkanie, będzie to taki finał z AZ Alkmaar. Powiedziałem trenerowi Aston Villi, że wystarczy im w Mostarze remis.









To, co działo się przed stadionem, nie jest moją sprawą. Skupiałem się na drużynie i odpowiednim przygotowaniu do meczu. Nie chcę komentować wszystkich innych tematów dookoła stadionu. Mamy znakomitych kibiców, którzy wspierają nas na całym świecie, możemy na nich polegać. Odkąd jestem w Legii, mam same świetne doświadczenia z naszymi kibicami. Oczywiście ich obecność byłaby korzystna, ale nie znam żadnych szczegółów tego, co się wydarzyło. Gdyby kibice Legii byli na stadionie, to na pewno atmosfera byłaby lepsza.



Zaskoczyliśmy nieco Aston Villę, ale nie byliśmy w stanie grać tak przez 90 minut. Mam duży szacunek do swojej drużyny.





Bartosz Zasławski (rzecznik prasowy Legii): Byliśmy bardzo rozczarowani postawą gospodarzy, którzy nie wyznaczyli standardu, czyli przekazania 5% stadionu dla kibiców gości. Rozmawialiśmy o tym, żeby te standardy wypełnić. Oficjalna delegacja klubu postanowiła, że nie będzie uczestniczyć w meczu, a nasi goście VIP, którzy mieli odpowiednie bilety, nie zostali wpuszczeni na stadionu.