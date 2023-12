Emery: Jestem bardzo zadowolony

Unai Emery (trener Aston Villi): Jestem bardzo zadowolony, bo zaczęliśmy od porażki w Warszawie. Chcieliśmy dziś pokazać się z bardzo dobrej strony. Myślę, że zagraliśmy dobrze. Chcieliśmy skończyć grupę na pierwszym miejscu. Jeszcze nie mamy tego zapewnionego, ale jesteśmy bardzo blisko. W 6. meczu chcemy pokonać Zrinjskiego. Piłkarze Legii byli bardzo zmotywowani, bo jeden punkt dawał im kwalifikację do kolejnej rundy.

