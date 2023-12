Z Wysp bez punktów

Sędziowie

Główny: Marco Di Bello (Włochy)

Asystent: Davide Imperiale

Asystent: Giovanni Baccini

Techniczny: Matteo Marchetti



Komentarze (37)

+ dodaj komentarz

dodaj

Wolf - 1 godzinę temu, *.virginm.net Pomimo porażki ja dzisiaj widziałem Legię która zagrała dobry mecz. Starali się w miarę walczyli na tyle ile mogli. Wiadomo było widać różnicę jaka dzieli oba zespoły. Jak byśmy mieli jeszcze ze trzech takich piłkarzy jak Muci to nawet mogli byśmy wygrać. Oby teraz w lidze pokazali taki charakter jak dziś. odpowiedz

Brzeg opolski - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl To pokazuje że my co do kondycji to jesteśmy lipni... tamci biegają jak perszingi bo w końcu l angielska... dlatego proponuję wszystkie sparingi grać z drużynami angielskimi, to może się wyrobimy. Ave odpowiedz

Dedi - 2 godziny temu, *.plus.pl Jak strzelili szybko na 1-0 to myślałem... O niestety nasi będą teraz spanikowani, ale o dziwo dzięki lekceważącej grze AV bo w defensywie odprawiali maniane myśląc że już mają wygrany mecz, o dziwo po ich błędzie i golu Muciego (trzy gole z Aston Villą ma !)

dostaliśmy powera i odwagi, mogliśmy spokojnie strzelić jeszcze jedną bramkę, w drugiej połowie już było widać przewage AV chyba jakiś byłby uwagi Emerego aby mocno przycisnęli. U nas zszedł Josue i skończyły się zaskakujące podania, a zaczęliśmy grać schematycznie, Kramer ma jednak problemy z celnością... AV kilka zmian i cisnęli ostro, też mieli szansę z tą poprzeczką, dość szczęśliwie piłka nie przekroczyła lini. Oni dość ryzykownie grali z tyłu z bramkarzem ale tak teraz wygląda piłka, bramkarz już jest pierwszym rozgrywającym. Tobiasz dziś jednak na +, dwa razy uratował nas. Jędza widać jednak doświadczenie, grał już mecze z Realami, Ajaxami i innymi ekipami z topu..

Widać że nasi na puchary to inna ekipa nisz nasi w ekstraklasie. Mecz zły nie był ale też na + nie można zapisać meczu z porażką, AZ wygrało, i nadal jak nas pokonają to awansują. Może być różnie to się okaże 14 grudnia.Oby nasi czołowi nie złapali do tego czasu kontuzji. L odpowiedz

eLka - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Jędza, emerycie - WON! odpowiedz

Dino - 3 godziny temu, *.169.250 Nie żartujcie ze liczyliście na jakiekolwiek punkty w tym meczu .Nie wszyscy ale macie poczucie humoru naprawdę :) odpowiedz

hajdukL - 3 godziny temu, *.orange.pl @Wolfik:

Czego Ci szkoda? Mam nadzieję, że podobnie jak mi nie wpuszczonych kibiców Legii na mecz.

A mając na myśli aspekty sportowe to kiepścizny z Wartą, Puszczą, Stalą itp wyczyny w Polsce na rzecz polatania ponad stan w Europie.

Pozdrowienia Wariaciku. odpowiedz

Syn trenera - 3 godziny temu, *.netfala.pl Teraz tylko w piz.... czkę z Holendrami i możemy sobie kolejny sezon zapisac po stronie sukcesów. I modlic się o zdobycie Pucharu polski , albo cudem zajęcie 3-4 miejsca. Z Legii niestety tylko nazwa została i Kibice.. I ten Tobiasz przy każdym dośrodkowaniu cofający się do bramki i bojący się wyjść - wszystko co w bramkę to w sieci. Jedyny piłkarz Legii z ambicja techniką i potencjałem to Muci ale tylko do zimy niestety , potem otwiera się okno i go pożegnamy. Transfery do Klubu super Zieliński sam szrot. Trener odstawia ten sam cyrk co w Szczecinie, rotacje, zmiany, kolesiostwo z piłkarzami w Legii potrzeby jest trener zamordysta, jakim był Cerczesow, skończyło by sie spacerowanie bpo noisku, albo braki kondycyjne, jak w dziś w II połowie. Legie może uratować tylko Papszun!!! odpowiedz

Chwała Chuliganom - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl PDW odpowiedz

Michał - 3 godziny temu, *.plus.pl Ten Kovacevic bramkarz Rakowa kozak....u nas bramkarz w czarnej d.... Panie Dowchań i Malarz. A Pani Malarz potrafi przeprowadzić wywiad w meczu przeciwko LEGII WARSZAWA naszej ukochanej LEGII WARSZAWA. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki... prawdziwych odpowiedz

Marian - 3 godziny temu, *.167.166 @Michał: Co ty chcesz? odpowiedz

kibic AV - 4 godziny temu, *.kevincussick.gay Po pierwszym meczu pisalem, ze nawet pomimo porazki jestem pewny wygrania tej grupy i wszystko na to wskazuje, ze tak sie wlasnie stanie. Straty punktow z Zrinjskim nawet nie biore pod uwage. Pozytywnie zaskoczyla mnie wasza druzyna. Mowiac szczerze liczylem, ze wygramy to wyzej. Porazka roznica jednej bramki, w starciu polskiej druzyny z aktualnie czwarta sila Premier League, takze wstydu nie ma Mozecie byc dumni ze swojej druzyny.



Byloby fajnie jeszcze raz spotkac sie, ale tym razem w dalszym etapie fazy pucharowej. :) odpowiedz

Aqq - 4 godziny temu, *.media.pl Mam nadzieję że odpadniemy z tego pucharu biedronki jak najszybciej. Trzeba się skupić na lidze. Strata do Lecha i Rakowa jest jeszcze do odrobienia. Śląsk uciekł ale znając życie zimą zostanie osłabiony i na wiosnę będzie mało groźny. Gorzej z Jagiellonią - ale może też się oslabią odpowiedz

Roma - 4 godziny temu, *.lunet.eu Dobry mecz. Wynik przyzwoity. Jeśli ktoś jest zawiedziony, to nie wiem czego się spodziewał. odpowiedz

KIBIC - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @Roma: Remisu urwa sie spodziewaliśmy. No ale mamy Kacperka więc..... odpowiedz

Robin(L) - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Nasza gwiazda bramki kolejny mecz może zapisać do udanych w swoim wykonaniu z pewnością nie będzie mógł sobie nic zarzucić on jest poprostu najlepszy. Prócz talentu w bramce posiada takie umiejętności jak wystawianie języka i robienie głupich min myślę że po tak udanym meczu kolejka chętnych rośnie. Kolejnym niedostrzeganym

diamentem tej drużynie jest Gual wyróżnia się na tle drużyny przede wszystkim tym że ma, spodenki w rozmiarze dziecięcym wygląda jakby po boisku biegał w majtkach i coraz, więcej zaczyna machać łapami tak jak w dzisiejszym meczu. Coz trener obiecał nam w nadchodzących tygodnia emocje i z danego słowa się wywiązuje. Myślę że jeszcze wiele emocji przed nami. odpowiedz

koneser polskiej piłki klubowej - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Na bramceMariijan Antolović v.2.0 odpowiedz

KIBIC - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Kacperek w wywiadzie uśmiechnięty przed kamerą i swoich błędów nie widzi. Dramat odpowiedz

Michał - 4 godziny temu, *.plus.pl Nadzieja umiera ostatnia i teraz czekamy na 14.12!!! Ale zastanawia człowieka po co w LEGII grają takie tuzy jak Rosołek Elitim Pankow który tylko wybija piłki na aut Kramer drewno Dias który w VfB nie znaczył nic bo kibicuję VfB od 30 lat i jeszcze Gual pomyłka nad pomyłki i jeszcze takie Charatiny i Celhaki i jeszcze Sokołowski i jeszcze kilku innych osób. A zapomniałem o Kacperku. Mioduski masz Ty człowieku o czym myśleć. Jak przegramy z Alkmar...oby nie to będziemy znowu w czarnej d. Do 14.12 odpowiedz

Hiszpan - 4 godziny temu, *.telnaptelecom.pl W sumie porażka wkalkulowana. Jak na grę beż bramkarza to nawet spoko. Moim zdaniem Kosta powinien dostać ultimatum.. Komplet w lidze do końca roku albo out. odpowiedz

KIBIC - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @Hiszpan: popieram

odpowiedz

Fan Darka Miodulskiego - 4 godziny temu, *.217.152 Dlaczego nie było wjazdu z bramą?? odpowiedz

Wolfik - 4 godziny temu, *.mm.pl Szkoda, naprawdę szkoda.....

Ale to i tak cud, że grając z bramkarzem który nie pomaga i takimi sobie obrońcami ciagle mamy realne szanse na wyjscie z grupy.



Niemniej wku...ia mnie fakt, że tyle głupich bramek natracilismy tej jesieni że głowa mała... odpowiedz

Ryj - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Szkoda mi szczególnie akcji, w której Muci mógł wypuścić Kramera na wolne pole na sam na sam z bramkarzem i tego nie zrobił tylko po chwili zagrał praktycznie do tyłu. No ja pie..ole! odpowiedz

Mateusz z Gór - 4 godziny temu, *.orange.pl @Ryj:



No już to widzę, jak Kramer prawidłowo przyjmuje piłkę, następnie dobrze ją prowadzi w pełnym biegu i ostatecznie oddaje skuteczny strzał. Skończyłoby się tak samo. odpowiedz

Ryj - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Mateusz z Gór: Tego nie wiesz, jest napastnikiem i mógłby to wykorzystać. Natomiast Muci, boiskowo patrząc, podjął złą decyzję. odpowiedz

Darek - 4 godziny temu, *.chello.pl Na tę padakę co ostatnio grają to wynik nie jest taki zły. odpowiedz

Andreas - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Dno. Obrona jak tyczki. W ataku Super bramka po błędzie rywali. Trzeba zmienić filozofię pozyskiwania zawodników I pomysł na grę i drużynę. Nie wiem co oni ćwiczą na treningach ? odpowiedz

KIBIC - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Tobiasz, znowu Tobiasz. Widząc go w wyjściowej 11 wiedziałem, że wynik będzie w plecy. Dwie bramki jego wina. Tam gdzie nie powinien wychodzi a tam gdzie powinien wyjść stoi przyspawany. Dopóki on będzie grał dobrze nie będzie. Popatrzcie na bramkarza Rakowa. Tam gość pomaga drużynie. Tobiasz raz pomógł w meczu a dwa razy zepsuł. Hładun na bramke bo z Almkar może być strasznie odpowiedz

Jurek - 4 godziny temu, *.inetia.pl Wystarczyło zremisować a nawet mogli wygrać. Ale zawsze brakuje tego czegoś. odpowiedz

Mateusz z Gór - 4 godziny temu, *.orange.pl Z początku myślałem, że będzie to kolejny na konto Kacperka, który zawalił pierwszego gola, ale ostatecznie nawet z prawdziwym bramkarzem między słupkami byśmy to przegrali, bo Legia spuchła w przerwie i potem nie grała już dobrze. Ostatecznie ogórkiem meczu zostaje Pankow, który popełnił killa piłkarskich kryminałów na poziomie podwórkowym... Znowu! odpowiedz

Mądrala 0,7 - 4 godziny temu, *.246.2 Druga bramka na konto Tobiasza wyszedl do pilki po czym sie cofnąl ... Wystarczylo wypiastkowac pilke i nie bylo by problemu . Co do pierwszej bramki uwazam ze tez mogl lepiej sie zachować. odpowiedz

KIBIC - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @Mądrala 0,7: Obie bramki wina Tobiasza. Tobiasz to 0 a może i mniej niż 0. ooo.... odpowiedz

Mądrala 0,7 - 4 godziny temu, *.246.2 @KIBIC: Potwierdzam ale nie chcialem juz go tak cisnac ale masz racje zasługuje na to odpowiedz

Macest - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Niestety dobre 45 minut to za mało. W drugiej połowie byliśmy o klasę słabsi odpowiedz

Arecki - 4 godziny temu, *.vectranet.pl 2 bramka dla Aston padła po głupim wybiciu naszego gwiazdora.... odpowiedz

Jimmy L - 4 godziny temu, *.d1-online.com Naprawdę szkoda, niewiele brakowało. odpowiedz

Pit - 4 godziny temu, *.net.pl Kiepsko.... odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.