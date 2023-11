Zaległy mecz z Cracovią 20 grudnia

Środa, 29 listopada 2023 r. 11:24 źródło: Legionisci.com

Departament Logistyki Rozgrywek poinformował o wyznaczeniu godziny zaległego meczu 2. kolejki Ekstraklasy Cracovia – Legia Warszawa. Spotkanie odbędzie się 20 grudnia 2023 roku o godz. 19:00.



- Dzień i godzinę spotkania wyznaczono w porozumieniu z zainteresowanymi klubami. Cracovia faktycznie po wcześniejszym zaaprobowaniu nowej daty spotkania zwróciła się z prośbą o zamianę gospodarzy meczu z Legią w ramach w 19. kolejki, kiedy krakowianie grają w Warszawie. Zmiany nie dokonano m.in. ze względu na fakt, że dzień wcześniej na stadionie przy ul. Kałuży swoje spotkanie rozegra Puszcza Niepołomice i stan murawy - w przypadku rozegrania kolejnych zawodów w ciągu 24 godzin na tym samym boisku - groziłby kontuzjami piłkarzy lub w ogóle mógł uniemożliwić rozegranie takiego spotkania. Departament Logistyki Rozgrywek zaproponował Cracovii możliwość rozegrania tego meczu w grudniu bądź w nowym roku. Ostatecznie zdecydowano się na datę 20 grudnia – mówi Marcin Stefański, dyrektor operacyjny Ekstraklasy SA.









Terminy najbliższych meczów Legii:

30.11 (CZ) g. 21:00 Aston Villa FC - Legia Warszawa

03.12 (ND) g. 15:00 Zagłębie Lubin - Legia Warszawa

06.12 (ŚR) g. 21:00 Korona Kielce - Legia Warszawa

10.12 (ND) g. 15:00 ŁKS Łódź - Legia Warszawa

14.12 (CZ) g. 18:45 Legia Warszawa - AZ Alkmaar

17.12 (ND) g. 17:30 Legia Warszawa - Cracovia

20.12 (ŚR) g. 19:00 Cracovia - Legia Warszawa



