Koszykówka

Zapowiedź meczu z Bahcesehirem

Wtorek, 5 grudnia 2023 r. 12:40 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Koszykarze Legii drugi etap rywalizacji w FIBA Europe Cup rozpoczną w środę, 6 grudnia, wyjazdowym meczem z tureckim Bahçeşehirem Koleji Spor Kulübü. Przeciwnik Legii ma na swoim koncie triumf w rozgrywkach FIBA Europe Cup w sezonie 2021/22 i obecnie również zaliczany jest do faworytów do triumfu.



Sukcesy, jakie ma na swoim koncie klub ze Stambułu są niesamowite, szczególnie biorąc pod uwagę, że ten powstał przed zaledwie sześciu laty - w 2017 roku. W najwyższej klasie rozgrywkowej, Bahcesehir zadebiutował w rok 2018, po zajęciu miejsca drugiego na zapleczu Super Ligi. W premierowym sezonie BSL zajęli miejsce dziewiąte, a już rok później przystąpili do rywalizacji w Europie. W sezonie 2019/20 klub zagrał w FIBA Europe Cup, docierając do półfinału tych rozgrywek, po wyeliminowaniu łotewskiego Vebtspilsu. W walce o finał Turcy mieli zagrać z Bakken Bears, ale rozgrywki nie zostały dokończone z powodu pandemii koronawirusa.







Zdecydowanie najlepszy w ich krótkiej historii był sezon 2021/22. Wówczas zajęli wysokie, szóste miejsce po sezonie zasadniczym i zagrali w fazie play-off. W ćwierćfinale krajowych rozgrywek musieli uznać wyższość Galatasaray (76:91 i 94:98). W FIBA Europe Cup, Bahcesehir nie miał sobie równych. W całych rozgrywkach przegrał tylko jedno spotkanie, notując 17 zwycięstw. W play-off pokonali kolejno: Sporting Lizbona, ZZ Leiden, a w finale UnaHotels Reggio Emilia - włoski zespół, który wyeliminował Legię (po dogrywce) w ćwierćfinale.



W minionym sezonie zespół ze Stambułu zajął 9. miejsce w tureckiej Super Lidze i rywalizował w Basketball Champions League. W BCL Turcy awansowali do najlepszej szesnastki, po wygranej 2:1 z rywalizującym wcześniej z Legią w grupie, belgijskim Filou Oostende. W walce o awans do 1/4 finału, Bahcesehir przegrał wszystkich 6 meczów, z Baskets Bonn, Baxi Manresa i Rytasem Wilno.



W obecnym sezonie zespół plasuje się na 11. miejscu w lidze, z bilansem 4-6, z niewielką stratą do drużyn walczących o play-off. W ostatni piątek przegrali domowe spotkanie z Pinarem Karsiyaka 85:93, w którym rywale przewagę uzyskali w czwartej kwarcie, gdy atak Bahcesehiru wyraźnie się zaciął. W tym spotkaniu najlepiej zaprezentował się Boutsiele, który zaliczył double-double - tj. 15 punktów i 10 zbiórek. W pierwszej rundzie FIBA Europe Cup wygrali 5 meczów i zaliczyli jedną porażkę, z Erą Nymburk (88:89), ale ostatecznie wyprzedzili Czechów w tabeli grupy D, dzięki wygranej w meczu rewanżowym 96:91. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, Turcy w tym sezonie na własnym parkiecie wygrali 4 spotkania i zaliczyli tyle samo porażek.



Koszykarski Bahcesehir, noszący przydomek czerwone smoki (barwy klubowe czerwono-granatowo-białe), prowadzony jest przez Ali Ruhi Balkanliego. Szkoleniowiec wcześniej pracował jako asystent w Darussaface, która występowała w minionym sezonie w BCL. Na tym stanowisku zastąpił Sinana Atalaya (ten w minionym sezonie zastąpił Erhana Ernaka), który obecnie jest jednym z asystentów w klubie. W składzie znajduje się pięciu obcokrajowców - dwóch Amerykanów, Kanadyjczyk i dwóch Francuzów. Funkcję kapitana pełni 40-letni skrzydłowy, Hadi Özdemir (śr. 13.8 min. i 2.2 pkt.). Najlepszym strzelcem drużyny jest Jerry Boutsiele - 30-letni francuski podkoszowy (204 cm), który drugi sezon występuje w tym klubie, notując obecnie śr. 16.0 pkt. (we wszystkich rozgrywkach) i aż 9.1 zbiórki. Wcześniej przez 6 sezonów występował we francuskiej ekstraklasie - w Cholet Basket, Limoges i AS Monaco. Ma na swoim koncie występy w EuroCup, podobnie jak drugi z Francuzów - skrzydłowy, Axel Bouteille, który trafił do Bahcesehiru przed obecnym sezonem, po udanych występach w Turk Telekom (śr. 15.0 pkt. i 42.9% za 3 pkt.). Zawodnik występował wcześniej we Francji (Chalon, Limoges) i Hiszpanii (Surne Bilbao i Unicaja Malaga). Bardzo ważną rolę w drużynie odgrywa były zawodnik NBA (Atalanty i Utah Jazz - w tym klubie grał w sezonie 2018/19) - mierzący 206 centymetrów Amerykanin Tayler Cavanaugh, który w barwach Żalgirisu Kowno grał m.in. w Eurolidze. Na Litwie grał przez dwa ostatnie sezony, a w Europie zaliczył także występy w Albie Berlin oraz Lenovo Tenerife.



Na pozycji rzucającego obrońcy występuje Kanadyjczyk, Phil Scrubb (śr. 12.4 pkt. i 59.5% za 3pkt.), który wcześniej przez dwa lata grał w hiszpańskim Monbusie Obradoiro, a ma na swoim koncie również występy w lidze VTB w barwach Zenita St. Petersburg i Avtodora Saratow. Ponad 20 minut na parkiecie spędza Muhammed Baygul, dla którego jest to trzeci sezon w tym klubie (obecnie śr. 8 pkt. na mecz). Pierwszym rozgrywającym zespołu jest Tony Taylor - kolejny zawodnik, który trafił do klubu ze Stambułu z Turk Telekom (tam śr. 14.8 pkt. i 4.3 as. na mecz). Amerykanin już szósty sezon występuje na parkietach tureckiej ekstraklasy, a niektórzy kibice mogą pamiętać go z występów... w Turowie Zgorzelec w latach 2013-15. To właśnie w Zgorzelcu stawiał pierwsze kroki na Starym Kontynencie i błyszczał szczególnie pod względem skuteczności z dystansu (ponad 45 procent za 3).



Legia jeszcze nigdy nie mierzyła się z Bahcesehirem - niewiele brakowało, a oba kluby spotkałyby się przed rokiem w play-in BCL, ale wówczas trzecie miejsce w grupie wywalczył naszym kosztem Filou Oostende. Legioniści w grupie BCL mierzyli się wówczas z innym tureckim zespołem - Galatasaray, z którym zaliczyli dwie porażki (71:86 w Stambule i 76:90 na Torwarze). Atmosfera jaka towarzyszyła legionistów w meczu wyjazdowym z "Galatą" była zupełnie inna od tej, jakiej należy spodziewać się w środowym meczu. Bahcesehir nie posiada tak licznej, a przede wszystkim tak fanatycznej publiczności. Swoje mecze rozgrywa w kompleksie Ülker Sports - część meczów rozgrywa w 13-tysięcznej hali, w której w Eurolidze występuje Fenerbahce. Przeciwko Legii, Bahcesehir zagra jednak w zdecydowanie mniejszej i bardziej kameralnej sali - mogącej pomieścić 2,5 tys. widzów Metro Energy Sports Hall, z której korzystają również koszykarki i siatkarze Fenerbahce.



Legia do meczu w Turcji przystąpi pokrzepiona dwoma ligowymi wygranymi - z MKS-em Dąbrowa Górnicza i GTK Gliwice. Aby w Stambule powalczyć o korzystny wynik na inaugurację drugiej rundy FIBA Europe Cup, potrzebna będzie o wiele większa koncentracja od samego początku meczu. Przypomnijmy, że w rywalizacji z GTK, legioniści zacząli od wyniku 0:13, i później musieli odrabiać straty. Na szczęście w naszej drużynie nie ma obecnie większych problemów zdrowotnych - wszyscy gracze są gotowi do gry, a na problemy narzeka jedynie Adam Linowski, który prawdopodobnie nie poleci do Turcji. Po pierwszym etapie rozgrywek, jednym z najlepszych strzelców FIBA Europe Cup jest Christian Vital, który ze średnią 21.4 pkt. zajmuje miejsce czwarte. Drugim strzelcem Legii w europejskich pucharach jest Aric Holman, który notuje 14.0 pkt. i 7.2 zb. na mecz.



Środowy mecz rozpocznie się o godzinie 17:00 czasu polskiego i będzie transmitowany na kanale FIBA na Youtube. W drugim meczu naszej grupy, który rozpocznie się 30 minut później, Jonava podejmować będzie Sporting Lizbona.



BAHCESEHIR KOLEJI SPOR KULUBU STAMBUŁ

Liczba wygranych/porażek: 9-7

Liczba wygranych/porażek u siebie: 4-4

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 91,2 / 86,2

Średnia skuteczność rzutów z gry: 48,5%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 37,4%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 58,1%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 79,8%



Skład: Can Mutaf, Kartal Ozmizrak, Tony Taylor, Arca Tuluoglu (rozgrywający), Phil Scrubb, Cengiz Coskun, Muhammed Baygul (rzucający), Ali Yuceoral, Axel Bouteille, Berkay Candan, Tayler Cavanaugh, Hadi Ozdemir (skrzydłowi), Egemen Guven, Jerry Boutsiele, Ahmet Yilmaz (środkowi)

trener: Ali Ruhi Balkanli, as. Can Alyuz i Sinan Atalay



Przewidywana wyjściowa piątka: Tony Taylor, Phil Scrubb, Muhammed Baygul, Tayler Cavanaugh, Jerry Boutsiele.



Najwięcej punktów: Jerry Boutsiele 103 (śr. 17,2), Axel Bouteille 96 (16,0), Tayler Cavanaugh 90 (15,0).



Ostatnie wyniki: Manisa (w, 90:88), Petkim Spor (d, 91:80), Fenerbahce (w, 113:98), Nymburk (d, 88:89), Anadolu Efes (d, 80:87), Sabah Baku (w, 65:83), Turk Telekom (w, 92:95), Mornar Bar (w, 71:78), Darussafaka (d, 86:93), Nymburk (w, 91:96), Bursaspor (w, 104:91), Sabah Baku (d, 99:80), Buyukcekmece (d, 98:90), Mornar Bar (d, 103:68), Cagdas Bodrum Spor (w, 74:80), Pinar Karsiyaka (d, 85:93).



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 13-6

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe:

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 81,0 / 76,5

Średnia skuteczność rzutów z gry: 42,4%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 34,7%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 48,5%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 76,5%



Skład: PJ Pipes, Marcel Ponitka, Marcin Wieluński (rozgrywający), Christian Vital, Ray Cowels III, Filip Maciejewski (rzucający), Michał Kolenda, Grzegorz Kulka, (skrzydłowi), Aric Holman, Dariusz Wyka, Josip Sobin, Adam Linowski (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Popiołek, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Shawn Pipes/Marcel Ponitka, Christian Vital, Michał Kolenda, Aric Holman, Josip Sobin.



Najwięcej punktów: Christian Vital 145 (śr. 16,1), Raymond Cowels 140 (śr. 12,7), Aric Holman 125 (12,5), Michał Kolenda 115 (10,5), Shawn Pipes 108 (9,8).



Ostatnie wyniki: Zastal Zielona Góra (d, 90:72), Fibourg Olympic (w, 59:70), Monbus Obradoiro (w, 74:66), Czarni Słupsk (w, 82:80), Dziki Warszawa (d, 61:62), Spójnia Stargard (w, 81:87), Kataja Joensuu (d, 85:62), Stal Ostrów (w, 71:53), Patrioti Levice (w, 77:86), Arka Gdynia (d, 87:67), CSM Oradea (d, 90:79), Twarde Pierniki Toruń (d, 91:84), Kataja Joensuu (w, 85:89), Trefl Sopot (w, 77:69), Patrioti Levice (d, 74:63), Sokół Łańcut (d, 87:78), CSM Oradea (w, 93:74), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 86:103), GTK Gliwice (d, 83:81).



Termin meczu: środa, 6 grudnia 2023 roku, g. 17:00 (czasu polskiego)

Adres hali: 34746 Ataşehir/İstanbul (Metro Energy Sports Hall)

Pojemność hali: 2500 miejsc

Transmisja: Youtube/FIBA