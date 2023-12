Raport kartkowy przed meczem z Koroną

Yuri Ribeiro nie zagra w meczu 1/8 finału Pucharu Polski, w którym Korona Kielce zmierzy się z Legią Warszawa. Obrońca stołecznego zespołu będzie pauzował po tym, jak w spotkaniu finałowym PP zobaczył czerwoną kartkę, a następnie otrzymał jeszcze 3 mecze zawieszenia za niesportowe zachowanie. Pozostali zawodnicy są do dyspozycji trenera Kosty Runjaicia. Nikt nie jest zagrożony pauzą.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.