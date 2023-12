Z obozu rywala

Zagłębie przed meczem z Legią. Niezły początek

Sobota, 2 grudnia 2023 r. 12:00 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W niedzielę Legia Warszawa w Lubinie zmierzy się z Zagłębiem - rywalem, który ostatnimi czasy legionistom odpowiada. Zapraszamy do zapoznania się z sylwetką "Miedziowych".



W minioną środę minął równo rok pracy trenera Waldemara Fornalika w Zagłębiu. Były selekcjoner reprezentacji Polski obejmował zespół w bardzo trudnym momencie, gdyż po pięciu ligowych porażkach z rzędu, w międzyczasie lubinianie odpadli z Pucharu Polski, przegrywając po dogrywce z Motorem Lubin 0-1. Nowy szkoleniowiec sprostał oczekiwaniom, wyprowadził Zagłębie na prostą, a nawet na zakończenie ubiegłego sezonu jego podopieczni nie przegrali żadnego z sześciu ostatnich spotkań. Równie dobrze rozpoczęli aktualne rozgrywki. W trzech pierwszych kolejkach zgromadzili siedem punktów, a następnie zwycięstwa przed własną publicznością przeplatali porażkami na wyjazdach. Spadek formy zaczął się od 11. kolejki i remisu 1-1 z Piastem Gliwice. Porażka z Jagiellonią Białystok 0-3, Radomiakiem Radom 2-3, w pucharze z Cracovią 0-1 oraz blamaż z Rakowem Częstochowa 0-5 - po tej serii "Miedziowi" się odblokowali. W ostatniej kolejce pokonali ŁKS 2-0, dzięki czemu w tabeli zajmują 7. miejsce (tuż za Legią), a do warszawiaków tracą tylko jeden punkt. Niedzielne spotkanie będzie bardzo ważne dla obu ekip.







Defensywa



Sezon między słupkami Zagłębia rozpoczął 19-letni Szymon Weirauch, lecz już w 7. kolejce zasiadł na ławce rezerwowych kosztem Sokratisa Dioudisa. Młody polski golkiper wrócił do bramki lubinian podczas ostatniej kolejki, gdyż Grek we wcześniejszym spotkaniu z Widzewem Łódź (1-1) obejrzał czerwoną kartkę. Pomimo wszystko bardziej doświadczony bramkarz wcale nie jest pewniejszy. Weirauch średnio w tym sezonie piłkę z siatki wyjmował raz na spotkanie, a jego rywal blisko dwa razy częściej.



Trener Fornalik stawia na czwórkę obrońców. Najczęściej po prawej stronie defensywy oglądamy 21-letniego Bartłomieja Kłudkę, który sezon rozpoczął fenomenalnie. W 1. kolejce przepięknym strzałem zapewnił zwycięstwo swojej drużynie w starciu z Ruchem Chorzów (2-1). Kapitanem zespołu, liderem, a dodatkowo zawodnikiem, który w tym sezonie ligowym opuścił tylko jedno spotkanie (resztę rozegrał w pełnym wymiarze czasowym), jest Bartosz Kopacz. To stoper, który dobrze prezentuje się w defensywie, dodatkowo w tym sezonie dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Jedno z jego trafień miało miejsce w ostatniej kolejce. Kopacz "otworzył" wynik spotkania, a "zamknął" go drugi ze stoperów - Aleks Ławniczak (na zdjęciu niżej). To również podstawowy gracz w ekipie trenera Fornalika. W lidze opuścił tylko pięć meczów, co spowodowane było urazem. Zastępowali go Michał Nalepa lub Kamil Kruk, jednak żaden z nich nie przebił się do pierwszej jedenastki na stałe. Na lewej stronie defensywy pierwszym wyborem trenera jest Mateusz Grzybek, lecz w ostatniej kolejce zamiast niego wystąpił Luís Mata.







Pomocnicy



Zawodnikiem, który niezmiennie od początku sezonu pełni rolę piłkarza pierwszego składu, jest Damian Dąbrowski. 31-latek latem przeniósł się ze Szczecina do Lubina. Jest zawodnikiem bardziej defensywnym, podobnie jak jego kompan, Tomasz Makowski, którego coraz częściej zastępuje Marko Poletanović. Jednym z najjaśniejszych punktów w zespole, a zarazem piłkarzem bardziej ofensywnym od wcześniej wymienionej trójki, jest Serhij Bułeca. Ukrainiec do Polski przyleciał latem w ramach wypożyczenia z Dynama Kijów. Wcześniej reprezentował kluby w swoim kraju. Jest mistrzem świata U-20 z 2019 roku, a w seniorskiej reprezentacji rozegrał trzy spotkania. Pomocnik zanotował udane wejście do zespołu, w tym momencie ma na swoim koncie jednego gola oraz trzy asysty. Często u jego boku szkoleniowiec stawia na utalentowanego, 19-letniego Tomasza Pieńkę. Ofensywny tercet za napastnikiem niekiedy uzupełnia Mateusz Wdowiak (na zdjęciu niżej). 27-latek na początku sezonu zamienił Raków Częstochowa na Zagłębie, co wyszło mu na dobre. Dotychczas w barwach lubinian rozegrał blisko 650 minut, w tym czasie czterokrotnie wpisał się na listę strzelców, dzięki czemu jest najskuteczniejszym piłkarzem "Miedziowych". Wcześniej nieprzerwanie od pierwszej do czternastej kolejki w miejscu Pieńki lub Wdowiaka w podstawowej jedenastce na boisko wybiegał Kacper Chodyna. 24-latek wykręcał niezłe liczby, dotychczas zdobył dwie bramki i zanotował pięć asyst. Warto zaznaczyć, że ostatnie dwie gry rozpoczynał na ławce rezerwowych.







Napastnicy



Na szpicy rywalizacja o pierwszy skład w Lubinie toczy się pomiędzy dwoma zawodnikami. Zagłębie spore nadzieje wiązało z Dawidem Kurminowskim (na zdjęciu niżej), który latem wrócił z wypożyczenia. Polak spędził rok w duńskim Aarhus GF, a w sezonie 2020/21 został królem strzelców słowackiej ekstraklasy. Na razie 24-latek nie popisuje się skutecznością, w 12 meczach zdobył dwa trafienia. Lepiej na murawie nie wygląda Juan Muñoz. W przeszłości rozegrał dziewięć meczów w LaLiga w barwach Sevilli. Rywalizował między innymi z Barceloną czy Realem Madryt, a w starciu z Athletic Bilbao strzelił gola. Jest nawet dwukrotnym zdobywcą Ligi Europy. Jego ciekawe CV nie wpłynęło na grę na polskich boiskach. Na razie w dziewięciu spotkaniach w Ekstraklasie tylko raz wpisał się na listę strzelców.







Przewidywany skład: Weirauch — Kłudka, Kopacz, Ławniczak, Mata — Dąbrowski, Makowski — Wdowiak, Bułeca, Pieńko — Kurminowsko



Ostatnie 5...

Jakim wynikiem kończyło się ostatnich pięć spotkań obu drużyn na stadionie w Lubinie?



04-02-2023 Zagłębie 1-2 Legia

04-02-2022 Zagłębie 1-3 Legia

21-03-2021 Zagłębie 0-4 Legia

20-12-2019 Zagłębie 2-1 Legia

25-11-2018 Zagłębie 0-1 Legia



Historia



Drużyny rywalizowały ze sobą 75 razy. Legia górą w tych starciach byłą 40-krotnie, a Zagłębie 14-krotnie. Remis padał 21 razy. Bilans bramkowy to 116 - 64 na korzyść warszawiaków. Nie da się ukryć, że ostatnie potyczki zdecydowanie lepiej wspominają warszawscy fani. Legioniści wygrali każde z ostatnich sześciu spotkań z "Miedziowymi". Dodatkowo z ostatnich dziesięciu meczów w Lubinie warszawiacy przegrali tylko dwukrotnie - w 2019 roku 1-2 i 2016 0-2. W zeszłym sezonie podopieczni trenera Runjaicia dwukrotnie ogrywali Zagłębie - najpierw 2-0 przy Łazienkowskiej, a następnie 2-1 na wyjeździe.