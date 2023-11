Mikołajki z Legią

Środa, 29 listopada 2023 r. 16:30 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Legia Warszawa organizuje imprezę Mikołajkową dla karneciarzy. Legijne Mikołajki odbędą się 6 grudnia o godz. 17:00 w Strefie Premium na stadionie przy ul. Łazienkowskiej. Udział w nich mogą wziąć posiadacze karnetów wraz z dziećmi do 13. roku życia.



Kibice będą mogli obejrzeć przedstawienie o Elfach, przygotowanych zostanie również wiele aktywności ruchowych, takich jak: zabawy taneczne, zabawy tematyczne z Elfami czy wspólne śpiewanie kolęd. Planowana jest także obecność Świętego Mikołaja.





Każdy posiadacz karnetu na sezon 2023/24 może odebrać maksymalnie cztery bilety (jeden dla siebie i trzy dla dzieci). Poniżej prezentujemy instrukcję odbioru biletu na mikołajkowy event:

1. Zaloguj się na bilety.legia.com

2. Wybierz wydarzenie 'Legijne Mikołajki'

3. Wybierz ilość biletów w sektorze PREMIUM CLUB

4. Wprowadź numer PESEL osoby, na którą będzie zarejestrowany bilet

5. Wybierz sposób dostarczenia biletu (PDF lub karta kibica)

6. Przejdź do podsumowania i zakończ transakcję



Pamiętaj, by przy wejściu na imprezę okazać bilet - w formie elektronicznej, papierowej lub na karcie kibica. Dla wszystkich uczestników udostępniony zostanie darmowy parking. Wjazd na parking odbywa się bramą numer 2 od ul. Łazienkowskiej 3 (pod Trybuną Wschodnią). Po zaparkowaniu należy wyjść z parkingu i udać się do Bramy numer 4 (przy Trybunie Zachodniej).