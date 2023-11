Pankov postawiony w stan oskarżenia

Komentarze (5)

+ dodaj komentarz

dodaj

PW - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Hahaha. Zero honoru, ale czego się spodziewać. odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.171.75 Rozumiem, ze policja rowniez zostanie postawiona w stan oskarzenia, skoro nie potrafi oskarzyc Josue, ktorego bezprawnie zawinela na dołek? odpowiedz

R1958 - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl To służby holenderskie powinny być oskarżone o ograniczenie wolności obu Panom. odpowiedz

Fang - 4 godziny temu, *.19.245 Śmiech na sali, oskarżyć całe służby w Alkmaar za nadużywanie władzy i przekroczenie obowiązków odpowiedz

Żmija - 3 godziny temu, *.plus.pl @Fang:



Ale z ciebie komfident odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.