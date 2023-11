Muci: Jutro będzie dodatkowa ekscytacja

Środa, 29 listopada 2023 r. 20:10 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Chcemy jutro zapewnić sobie awans. Wierzę, że takie rozwiązanie jest możliwe, patrzymy tylko na siebie - mówi przed czwartkowym starciem z Aston Villą Ernest Muci.



- Czy mecz z Anglikami w Warszawie był najlepszy w moim wykonaniu? To było jedno ze spotkań, którego nie zapomnę. Był to dobry dla mnie wieczór i myślę, że możemy go powtórzyć jutro i zagrać to, co graliśmy w pierwszym meczu.



- Z taką samą motywacją przystępuję od meczów w Ekstraklasie i pucharach, ale na pewno będzie pewna ekscytacja ze względu na stadion i okoliczności.