Komunikat Legii Warszawa

Czwartek, 30 listopada 2023 r. 20:22 źródło: Legia Warszawa

Legia Warszawa wydała komunikat w sprawie meczu z Aston Villą. Treść poniżej:









Aston Villa FC odmawia przydziału biletów dla kibiców gości zgodnie z przepisami UEFA na mecz Ligi Konferencji Europy UEFA.



W związku z działaniami podjętymi przez klub Aston Villa FC jako gospodarza, Legia Warszawa informuje, że jej oficjalna delegacja, zarząd oraz właściciel i prezes klubu Dariusz Mioduski nie będą obecni na stadionie gospodarzy podczas najbliższego meczu UEFA Europa Conference League.



Zamiast rozładować potencjalne napięcia przedmeczowe, restrykcyjne środki Aston Villa FC jako klubu gospodarza niepotrzebnie doprowadzają do zaostrzania atmosfery. Naszym zdaniem takie środki przynoszą efekt przeciwny do zamierzonego i są bezpodstawne.



W ostatnim czasie Aston Villa FC stanowczo odmówiła przestrzegania przepisów UEFA dotyczących rozgrywek, odmawiając przyznania określonej puli biletów dla kibiców przyjezdnych. Zgodnie z regulaminem rozgrywek UEFA, kibicom przyjezdnym przysługuje przydział biletów odpowiadający 5% pojemności stadionu. W przypadku meczów rozgrywanych na obiektach Aston Villa FC oznacza to pulę 2100 biletów. Legia Warszawa, jako drużyna przyjezdna, złożyła formalny wniosek o taki przydział, ale spotkała się z odmową.



Po owocnych rozmowach z przedstawicielami Aston Villa FC, Legia Warszawa zaproponowała kompromisowe rozwiązanie, proponując przydział 1700 biletów dla swoich lojalnych kibiców - liczba ta odzwierciedlała liczbę przyznaną fanom angielskiego klubu podróżującym do Warszawy. Propozycja ta została oficjalnie zaakceptowana i należycie udokumentowana w raporcie delegata UEFA z dnia 21 września.



W świetle tego porozumienia kibice Legii Warszawa rozpoczęli przygotowania do podróży przez kanał La Manche, ponosząc różne koszty, w tym bilety lotnicze i rezerwacje hotelowe.



Jednak 2 listopada Legia Warszawa otrzymała nieoczekiwaną i zmienioną decyzję dotyczącą przydziału biletów, która rażąco naruszyła wcześniejsze ustalenia. Liczba biletów została zmniejszona do zaledwie 890, co stanowi oszałamiającą redukcję o ponad 50%.



W obliczu tej niemożliwej do utrzymania sytuacji, Legia Warszawa wielokrotnie odwoływała się do Aston Villa FC, wzywając ich do przestrzegania przepisów ustalonych w dn. 21 września.



W związku z naruszeniem przepisów UEFA i w celu rozwiązania tej palącej kwestii, Legia Warszawa zdecydowała się wysłać swoich przedstawicieli do Anglii na długo przed meczem UEFA Europa League, zaplanowanym na 30 listopada. Przedstawiciele ci zaangażowali się w intensywne negocjacje ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, wyrażając niezachwiane stanowisko klubu w sprawie umożliwienia kibicom dostępu przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa w dniu meczu.



Ponadto w dniu dzisiejszym utrudniano nam uzyskanie biletów VIP dla naszych sponsorów i gości drużyny zgodnie z obowiązującymi standardami UEFA.