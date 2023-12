Komunikat Aston Villi po meczu z Legią

Aston Villa FC wydała komunikat po czwartkowym meczu z Legią Warszawa. Poniżej treść: "Aston Villa Football Club potwierdza, że kibice drużyny przyjezdnej nie zostali wpuszczeni na Villa Park na wieczorny mecz UEFA Europa Conference League z Legią Warszawa za radą Policji West Midlands wynikającą z zamieszek na dużą skalę na zewnątrz stadionu spowodowanych przez kibiców przyjezdnych. Brytyjskie służby bezpieczeństwa, UEFA i Aston Villa, zakomunikowały 2 listopada, że liczba biletów dla kibiców przyjezdnych na to spotkanie zostanie ograniczona do 1002 za sugestią służb bezpieczeństwa, w wyniku wcześniejszych zamieszek na dużą skalę, spowodowanych przez kibiców Legii w poprzednim miesiącu na meczu z AZ Alkmaar. W wyniku zamieszek rannych zostało wielu oficerów holenderskiej policji. W konsekwencji, UEFA nałożyła zakaz wyjazdowy na kibiców Legii na mecz w Mostarze przeciwko HŠK Zrinjski. Pomimo licznych próśb o współpracę ze strony Legii Warszawa dotyczących ich wyjazdowych kibiców, szczególnie w ostatnich dwóch dniach, ze strony klubu przyjezdnego nie było żadnego poważnego wsparcia w kwestii bezpieczeństwa kibiców przyjeżdżających na Villa Park. Klub wielokrotnie, także w czwartek rano, razem z UEFA zgłaszał obawy do władz Legii Warszawa, że kibice przyjezdni podejmują próby przyjechania na mecz i wejścia na stadion. Około godzinę przed rozpoczęciem spotkania kibice Legii dopuścili się zaplanowanych i systematycznych aktów agresji wobec oficerów Policji West Midlands, więc została podjęta przez Policję West Midlands decyzja, że kibice Legii nie zostaną wpuszczeni na mecz. Aston Villa stanowczo potępia zachowanie kibiców przyjezdnych i pragnie podziękować Policji West Midlands za jej profesjonalizm w tych trudnych okolicznościach." 39 kibiców Legii zostało aresztowanych.

Robin(L) - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Coś mi się wydaje że po publikacjach oświadczeń na temat bezpieczeństwa i innych bzdur przez Anglików oczywiście jak to podkreślają w porozumieniu z UEFA szybko zapadną decyzję o karach dla Legii oczywiście bo nikt inny nie jest winny tylko MY!!!!!!! A CI W UEFA TYLKO NA TO CZEKALI ŻEBY NAS ZA COŚ UKARAĆ!!!! odpowiedz

olew - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Jeśli nas nie wyrzucą z pucharów na kilka sezonów , to będzie cud. Smutne to . odpowiedz

Pedro Tarchomin - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Z tego co wiadomo najpierw byla decyzja że nie zostaną wpuszczeni a potam doszlo do starcia. odpowiedz

Rysiek - 1 godzinę temu, *.237.37 Polacy są sami sobie winni są popychadłami wszędzie, a tylko rodaka potrafią sprzedać więc czemu się tu dziwić? odpowiedz

Skowron - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Na alkmaar ufea zamknie caly stadion w Warszawie ?? odpowiedz

Ding - 2 godziny temu, *.180.86 Wydaje mi się, że może być pewna korelacja między awanturami kiboli i zakazami od UEFA... odpowiedz

Forever young - 2 godziny temu, *.com.pl Ten komunikat jest po prostu żałosny. Wcale mi was nie żal. Nawarzyliście razem z uefa piwa go teraz sami wypijcie. odpowiedz

Roma - 2 godziny temu, *.plus.pl Wiadomo było, że jak nie wpuszczą kibiców to będzie awantura. Nie wpuścili (po uzgodnieniach) - zadyma była. Dla mafijnej organizacji piłkarskiej w Europie idealny scenariusz : ukarzą Legię za Birmingham - bo było Alkmar, nie ukarzą Alkmar - bo było Birmingham. odpowiedz

xxc - 2 godziny temu, *.35.43 a mnie nie zdziwi teraz decyzja uefa by zamknac stadion Legii na mecz z alkmar. jest pretekst? - jest! tu nie bedzie podejmowania decyzji i badania sprawy przez pol roku. w ciagu tygodnia zapadnie! odpowiedz

Marian - 2 godziny temu, *.167.166 W cywilizowanych krajach nie pali się rac na stadionach. Gdyby nie ta błazenada nie byłoby żadnych problemów. odpowiedz

olew - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl wytłumacz to tym dzieciakom z żylety, dla nich mecz to dodatek do pokazu zimnych ogni, niestety klub to toleruje ze strachu ? dla forsy ? nie wiem, ale to smutne . odpowiedz

Niesamowite - 2 godziny temu, *.147.217 ,,Klub wielokrotnie, także w czwartek rano, razem z UEFA zgłaszał obawy do władz Legii Warszawa, że kibice przyjezdni podejmują próby przyjechania na mecz i wejścia na stadion."



Ojej! Jacy to barbarzyńcy! Kibice podejmują próbę przyjechania na mecz i wejścia na stadion!

Na pewno dzielni fani Aston Villa nigdy by się nie dopuścili takiego haniebnego czynu.

odpowiedz

ŻRDW - 2 godziny temu, *.101.182 Sprawa jeszcze nie wyjaśniona, a już av wyrok wydała i nawet karę nałożyła. Ciekawa ta zachodnia praworządność. odpowiedz

mrsn - 3 godziny temu, *.orange.pl przywitajcie jeszcze AZ kwiatami xd jak bita żona odpowiedz

Dickson Chotowski - 3 godziny temu, *.btcentralplus.com SH*T ON THE VILLA !! odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl jak holendrzy i anglicy zrzucą winę na nas to nas wywalą pewnie z pucharów. Miodek lepiej niech ma jakieś znajomosci w uefa, bo inaczej słabo to widze odpowiedz

dave - 3 godziny temu, *.warszawa.pl @grzesiek: Widać jakie ma znajomości skoro nas tak traktują. odpowiedz

bum - 3 godziny temu, *.129.8 @grzesiek:

Miodek=Popychadło

On jest nikim w świecie futbolu naprawdę ciężko to zrozumieć?

odpowiedz

zbigniew - 3 godziny temu, *.chello.pl @dave: dokładnie. Taką pozycje ma w tych strukturach, że holendrzy pomiataja nim jak śmieciem, a Anglicy mają na niego wyłożoną lachę. A to zajście w alkmaar zostanie zamiecione pod dywan. odpowiedz

sylwek57 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @dave: no przecież Boniek jest vice w UEFA odpowiedz

Waldemar - 2 godziny temu, *.. @zbigniew: Nie tyle Miodek ma słabą pozycję, co polska piłka. Tłumaczyć raczej nie trzeba, że światem rządzi pieniądz, więc kto ma pieniądz, ten rządzi. odpowiedz

Typek - 2 godziny temu, *.134.6 @grzesiek: No właśnie chyba nasz prezes nie ma żadnego poważania w świecie piłki, do tego dochodzi też Boniek w końcu wiceprezydent UEFY i też nic. sytuacje z Alkmar jak i wczorajsza pokazują gdzie jesteśmy i kto się z nami liczy czytaj nikt odpowiedz

Sebo(L) - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @zbigniew: o zajściu w Alkmaar nikt już poza kibicami,piłkarzami i działaczami Legii nie pamięta.UEFA ma na to wyje..ne.Nie ma tylko wyje..ne jak trzeba ukarać Legię tysiącami euro za byle gó.no.Zwykła piłkarska mafia. Niestety z polską piłką nożną pozbawioną jakimikolwiek sukcesami czy to w wydaniu klubowym czy reprezentacyjnym nikt się nie liczy.Kluby i jej kibice traktowane są jak zło konieczne.Gdyby była możliwość pewnie najchętniej ukarano by PZPN odsunięciem klubów na kilka sezonów w uczestnictwie w europucharach.Nie ma co się łudzić,że UEFA ukara w jakikolwiek sposób AZ. Prędzej wypie..lą Legię tłumacząc permanentne problemy z jej kibicami. odpowiedz

