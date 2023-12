Gual: Pokazaliśmy, że jesteśmy dobrą drużyną

Piątek, 1 grudnia 2023 r. 11:54 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com / Meczyki.pl

- Oczywiście jesteśmy lekko zawiedzeni, bo nie wygraliśmy. Zawsze gdy się nie wygrywa, to nie można powiedzieć o dobrym wyniku. Walczyliśmy jednak z czwartą drużyną Premier League i pokazaliśmy dobrą jakość. Jesteśmy więc niezadowoleni z wyniku, ale nie naszej gry i walki - powiedział po porażce z Aston Villą napastnik Legii, Marc Gual.









- Nie jest łatwo grać cały czas w pressingu i biegać za piłką. Nieraz byłem blisko odbioru piłki, ale się nie udawało i stąd wychodziła czasami moja frustracja. Wiem, że takie było moje zadanie na ten mecz i będę je wykonywać za każdym razem, kiedy będzie taka potrzeba. Oczywiście gdy biegasz za piłką i nie możesz jej odebrać, to nie jest łatwe.



- Wiedzieliśmy, że Aston Villa będzie dziś zdecydowanie częściej przy piłce, a my będziemy musieli bronić się częściej niż w meczach Ekstraklasy. Wiedzieliśmy również, że będą grać środkiem pola, musieliśmy być więc zwarci i wybijać piłkę. Chcieliśmy więc wykorzystywać każdą okazję, którą mieliśmy.



- Anglicy mają drużynę z ogromną jakością, ale my również. W pierwszym meczu nie spodziewali się tego, co stanie się na boisku. Dziś byli zdecydowanie lepiej przygotowani. Pokazaliśmy jednak, że jesteśmy dobrą drużyną, byliśmy blisko wywiezienia punktu.



- Wiemy, że wszystko jest nadal w naszych rękach i to jest najważniejsze. Nie możemy przegrać ostatniego meczu i zapewnimy sobie wyjście z grupy.



- Inaczej gra się w Legii. Drużyny grają przeciwko Legii inaczej, dla nich to specjalny mecz. Moja rola tutaj różni się znacznie od tej którą miałem w Jagielloni. Oczywiście chciałbym zdobywać więcej bramek, ale wiem, że to nie jest mój priorytet.



- To nie moja rola, by wypowiadać się o sytuacji z naszymi kibicami. Nie rozumiem całej tej sytuacji. Nie chcę więcej mówić, bo nie wiem wszystkiego.